Отрежете едно ъгълче на кухненската гъба! Хитрост с голяма полза

На пръв поглед изглежда странно - защо някой би отрязал ъгълчето на съвсем нова кухненска гъба? Оказва се, че зад тази необичайна хитрост стои много практична идея, която може да направи почистването на дома по-лесно и хигиенично. Само с две малки срязвания можем да различаваме гъбите за миене на съдове от тези за по-мръсните повърхности и да следим кога е време за подмяна. За любопитния трик разказва френското списание „Мезон е Траво“, което обяснява как да го приложим без допълнителни разходи.

Защо трябва да отрежем едното ъгълче

Кухненската гъба е сред предметите в дома, в които могат да се натрупват големи количества микроорганизми. Порестата й структура задържа остатъци от храна, течности и влага, а това създава благоприятни условия за размножаване на бактерии.

Затова специалистите по почистване препоръчват гъбите да се използват за определени задачи и да се подменят редовно. Един лесен начин да следим предназначението им е да въведем система за маркиране чрез отрязване на ъгълчетата.

Когато вземем нова гъба за миене на съдове, отрязваме с ножица малко парченце от единия й ъгъл. Така отбелязваме, че тя е предназначена за ежедневното почистване на чинии, чаши, прибори и други кухненски принадлежности.

Второто ъгълче показва, че е време за промяна

След около една-две седмици, или по-рано при признаци на износване, гъбата трябва да бъде заменена с нова. Тогава можем да отрежем и второ ъгълче от противоположната страна.

По този начин старата гъба получава видим отличителен белег, който показва, че повече не трябва да се използва за миене на съдове.

Ако все още е в добро състояние, може да й намерим последно приложение при почистване на външната страна на кофата за боклук, градински инструменти или подметките на обувките. Важно е обаче да я държим отделно от кухненските принадлежности и никога да не я връщаме към миенето на съдове.

Именно това е голямото предимство на системата - всеки член на семейството може веднага да различи коя гъба за какво служи. Така се намалява рискът бактерии от замърсени повърхности да попаднат върху чиниите и приборите.

Колко често трябва да сменяме кухненската гъба

Американският институт за почистване препоръчва кухненските гъби да се подменят приблизително на една-две седмици. При интензивна употреба това може да се наложи и по-рано.

Има няколко признака, които показват, че гъбата вече не е подходяща за употреба. Сред тях са неприятната миризма, промяната на цвета, разкъсването на материала и намалената способност да отстранява замърсяванията.

След всяко миене гъбата трябва да се изплаква добре, да се изстисква и да се оставя на проветриво място, където може да изсъхне. Не е добра идея да стои постоянно мокра на дъното на мивката или в съд със задържана вода.

Самото отрязване на ъгълчетата не унищожава бактериите. То служи единствено като практичен знак за предназначението и периода на използване на гъбата.

Още една хитрост за дома и градината

Има и друг начин да използваме стара гъба, преди окончателно да я изхвърлим. Ако тя е запазила способността си да задържа вода и не е замърсена с опасни вещества, може да послужи за някои градинарски задачи.

Например чиста гъба може да се постави на дъното на саксия като допълнителен влагозадържащ материал. Това може да помогне почвата да остане влажна за по-дълго време, но не бива да се допуска задържане на прекомерно количество вода около корените.

За растенията е по-разумно да използваме чиста, неизползвана гъба, а силно замърсените кухненски гъби да изхвърляме.

Най-практичният начин да приложим трика остава лесната система с едно и две отрязани ъгълчета. Тя не изисква специални препарати, допълнителни покупки или сложни действия, а помага да организираме по-добре ежедневното почистване.