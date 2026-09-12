Необичайна добавка в кафето подобрява паметта. Ще се удивите!
Основният проблем след пиене на обикновено кафе е внезапният прилив на енергия, често последван от раздразнителност
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Основният проблем след пиене на обикновено кафе е внезапният прилив на енергия, често последван от раздразнителност
В провинция Юнан в Китай тя е звездата в кухнята
Отличава се с богатото си съдържание на полизахариди, терпени и други биологично активни съставки
Гъбите шийтаке укрепват имунната система
Маларийният комар убива повече от 400 000 души годишно
Рядко срещан вид гъба е открит във Врачанския балкан. Намерил я гъбарят Павел Неделев. Гъбата Дендроколибия е забелязана в гората над село Згориград....
Добрич. Четиричленно семейство от Добрич е вечеряло само с една гъба сърнела. Гигантът бил намерен в гора край добричкото село Победа, разказа Владисл...
Смолян. Голяма грудка от редкия бял трюфел беше открита случайно в района на река Арда до гръцката граница. "Гъбата е рядко срещана, над земята се под...
Кърджали. 68-годишният Баязид Али от ардинското село Горно Прахово намери 5-килограмова дървесна праханка. Размерите на гъбата, която нашите предци с...
Атипични климатични явления за човешки изстъпления. Това е информационният анализ при социално-климатичната обстановка не само за нашата държавица, но...
Смолян. Манатарка с завидното тегло 1,350 кг е била открита край Смолян. Това съобщава за "Фокус" Живко Билянов. Той е собственик на пункт за изкупува...