Гъбата, която кара хората да виждат малки човечета

Едва наскоро описани от науката, вид мистериозни гъби, които могат да се срещнат в различни части на света, дават на хората абсолютно същите видения.

Всяка година лекари в болница в провинция Юнан в Китай се подготвят за приток на хора с необичайно оплакване. Пациентите идват с поразително странен симптом: видения на миниатюрни, подобни на елфи фигури – маршируващи под врати, пълзящи по стени и прилепнали към мебели.

Болницата лекува стотици от тези случаи всяка година. Всички те имат общ виновник: Lanmaoa asiatica.Тя расте в симбиоза с боровите гори около Юнан и е истинска звезда в местната кухня – продава се по пазарите, присъства в ресторантските менюта и влиза в домашното готвене през активния гъбарски сезон от юни до август. Вкусът ѝ е плътен, почти пристрастяващ.

Човек трябва да внимава да я сготви добре, в противен случай ще се появят халюцинации, се казва в статия на BBC.

„В един ресторант с гъби, сервитьорът нагласи таймер за 15 минути и ни предупреди: „Не го яжте, докато таймерът не звънне, иначе може да видите малки човечета“, казва Колин Домнауер, докторант по биология в Университета на Юта и Природонаучния музей на Юта, който изучава L. asiatica. „Това е общоизвестно сред местните.“

Извън Юнан обаче гъбата дълго време остава научна мистерия. Разкази има много, доказателства – почти никакви.

„Говореше се за психоактивна гъба, която никой не можеше да открие“, казва микологът Джулиана Фурчи, основател на Fungi Foundation. „Тя съществуваше повече като легенда.“

Историите обаче се повтарят удивително точно. Още през 1991 г. китайски учени описват случаи на хора, които след консумация на определена гъба виждат т.нар. „лилипутски халюцинации“ – миниатюрни хора, животни или фантастични същества, кръстени на жителите на Лилипут от „Пътешествията на Гъливер“. Пациентите ги виждали навсякъде – върху дрехите си, в чиниите си, дори по-ясно, когато затворят очи.

Подобни разкази изплуват и през 60-те години на миналия век в Папуа Нова Гвинея, където местните говорят за „гъбена лудост“. Тогавашните изследвания обаче не откриват активна субстанция и темата потъва в забвение.

Едва през 2015 г. Lanmaoa asiatica е официално описана от науката. Как точно действа върху мозъка – това тепърва се изяснява. Домнауер пътува до Юнан, обикаля пазарите и задава прост въпрос: „Коя гъба те кара да виждаш малки хора?“ Продавачите се смеят и сочат една и съща.

Лабораторните анализи потвърждават самоличността ѝ. А експерименти с животни показват ясно въздействие – първоначална хиперактивност, последвана от дълбок ступор. Не е псилоцибин. Не е позната субстанция.

Именно това прави гъбата толкова ценна за науката.

