Майката на Ники разкри подробности за застреляните в "Петрохан"

Ралица Асенова, майката на загиналия заедно с Ивайло Калушев под връх "Околчица" Николай Златков, публикува във Facebook разкази за това какви хора са били мъжете, които бяха открити мъртви в хижа "Петрохан", съобщава Bulgaria ON AIR.

"2020 г. Точно тогава Сашето се беше присъединил към групата. Онази година на лудост. На маски. На локдауни. Ники, Сашо и Ивей – тръгнали към планината да събират гъби. Снимката е направена от Иво. Веднага ми я изпрати – да видя как са децата и да съм спокойна. Да знам, че за тях ковид действителност няма. Че са добре. Спокойни. Щастливи. И най-вече – СВОБОДНИ. Свободни да обикалят планината, неограничавани от онази тежка и абсурдна действителност, в която тогава живееше светът.

Да ходят из гората. Да събират гъби. А после Ники да ги приготвя в петроханската кухня по своята специална и много вкусна рецепта. Ивей…Прекрасният. Добрият. Слънчевият Ивей. Сега ни убеждават, че се е „самоубил“ – прострелвайки се два пъти в главата с различни оръжия. Нищо, че ръцете му са ужасно наранени. Окървавени. С обгаряния. Явно е свръхчовек. И знаете ли – той наистина беше свръхчовек. Но не заради това, в което се опитват да ни убедят. А защото всички, които го познаваме, знаем едно: той се е борил до край, за да защити приятелите си. Затова е толкова наранен. Обгорен. С разкъсани дрехи.

Кой беше Пламен…

Ще ви кажа само кой беше той за мен. Защото се оказва, че чак след смъртта му разбрах за неговите сериозни професионални постижения. Изумително, но аз наистина не знаех за тях. Чак когато прочетох в социалните мрежи, си спомних, че преди много години Иво ми беше разказвал колко талантлив е Пламен и в каква област. Самият Пламен никога не ми е говорил за това. И това не е изненадващо за тези, които го познаваха. Скромността и добротата му бяха изписани на лицето му и се усещаха в цялото му присъствие.

Той никога не говореше за себе си в безкрайно многото и дълги разговори, които сме имали.

А последната година имах щастието да седя удобно сгушена до печката, на люлеещия се стол, заедно с него и да си говорим дълго. Някак така се случваше, че при всяко мое идване напоследък оставахме сами в хола и разговорите ни продължаваха с часове. Говорехме за политика. Който ме познава, знае колко абсурдно звучи това, защото ако има истински аполитичен човек – то това съм аз.

Не веднъж Иво ми се е карал, че не може да съм толкова незаинтересована от политическата обстановка в държавите, в които живея. Но какво да се прави –това е по-силно от мен.

Та… с Пламен говорехме за политика. Явно се беше заел със задачата да ме образова. Говорили сме за Тръмп, за войната в Украйна, за ситуацията в България.

Говореше разпалено, но и с голяма болка – за това колко не са наред нещата в света, и особено в родината ни. Говорехме и за това как се променя светът. Как свободното време – и за възрастни, и за деца – постепенно се превръща в лукс. Как всичко се забързва прекалено много. И как се губи естествеността на това просто да не правиш нищо. Много говорехме и за екранната зависимост на хората през последните години. Това беше тема, към която се връщахме почти всеки път. Говорехме и за София – за това колко трудно е да се живее в този град. Тогава той ми казваше: “Идвай по-често тук при нас. Оставай за по-дълго, за да можеш да се възстановиш и да се заредиш със сили и енергия, за да помагаш на хората, които те търсят долу в Мордор.“

Когато им гостувах, често наблюдавах как Пламен с безкрайното си спокойствие и търпение седи с часове със Сашо и му прави диктовки – и на английски, и на български. Веднъж седнахме и аз до Сашо и пишехме заедно, докато Пламен диктуваше. По-късно Ивей се включи с диктовката по български.

Беше много забавно. Разбира се, със Сашо направихме доста грешки, защото непрекъснато се разсейвахме, а и бяха подбрали много сложен текст. Всички се смяхме – и на почерците, и на грешките. Но Пламен и Ивей не ни оставиха само да се забавляваме. Накрая трябваше да препишем текстовете наново.

Забавлението и дисциплината винаги вървяха ръка за ръка там", припомня си тя.

