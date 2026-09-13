Майката на Ники разкри подробности за застреляните в "Петрохан"
Образовали и нея в хижата
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Образовали и нея в хижата
Бивш прокурор критикува ДАНС и прокуратурата за мълчанието
Защо се стига до кървавата разправа
Трагедията се разиграва по време на Рамазана
Все още не е ясно кой е злосторникът
Шестима души са били застреляни от полицията в китайската провинция Синцзян, съобщи BBC. Местни медии съобщават, че те са се опитали да взривят неизве...
София. Още се търси стрелецът, извършил двойно убийство в София снощи. Вечерта в квартал „Витоша" бяха разстреляни строителен предприемач и съпругата...
При въоръжена атака срещу звено за контрол на трафика по магистрала загинаха жандармерист, полицейски служител и цивилен, а четирима войници са ранени...
Филаделфия. Трима души са загинали, а други трима са ранени след като човек е открил стрелба по време на заседание на градския съвет в малкото градче...