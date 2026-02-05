Институциите под обстрел за случая „Петрохан“

От официалните реакции на институциите по случая „Петрохан“ изникват повече въпроси, отколкото отговори. Обществото има право да знае какво точно се е случвало около тройното убийство и какви действия са предприели службите във времето. Това заяви пред бТВ бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев, отправяйки остра критика към начина, по който се комуникира информацията по случая.

Василев посочи, че от изявленията на ДАНС става ясно, че агенцията е работила по случая в продължение на две години. По думите му това предполага събиране на материали, които вероятно са били свързани с престъпление срещу държавата, а не с обикновено криминално деяние. Именно тук, според него, започва сериозният проблем с липсата на яснота.

Той подчерта, че лицата, замесени в случая, са били известни в публичното пространство, но въпреки това към момента обикновеният гражданин не разполага с никаква конкретна информация. Според Василев не е нормално още от самото начало да се поднасят коментари и интерпретации за криминално престъпление, без да бъдат изложени проверими факти и хронология на действията на институциите.

По думите му, при наличието на подобни данни е логично да се предположи, че и прокуратурата е била ангажирана. Според Василев институционалната реакция е трябвало да бъде ясна и конкретна - кога е образувана преписка, на кой прокурор е възложена, какви действия са предприети и с какъв резултат. „Толкова. Нищо повече“, подчерта той, като посочи, че именно липсата на такава информация подкопава доверието.

Бившият прокурор определи публичните реакции на институциите като „фолклор“, вместо като професионална и отговорна комуникация. Според него това създава усещане за хаос и прикриване, вместо за контрол и прозрачност.

Василев коментира и появилата се политическа линия около случая, като предупреди, че в навечерието на политически кампании подобни тежки казуси често се използват за компромати. По думите му това допълнително изкривява общественото възприятие и отклонява вниманието от най-важния въпрос - какво реално са знаели и правили институциите и защо обществото научава толкова малко.

