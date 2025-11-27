Подробности за убития син на бизнесмен. Банда от ММА борци

Прокурори изнесоха шокиращи подробности за убийството на сина на бизнесмен в Мадан.

22-годишният Шабан А.М. е един от биячите на Костадин Кабаджов, който бе жестоко убит в Мадан, съобщава 24rodopi.com.

Биячът е от Черноочене, заедно с останалите в групата. Той е тренирал ММА. Преди месеци е бил задържан след като нападнал и нанесъл удари на полицай в Кърджали.

Тогава мъжът избягал и се преместил около Кирково.

Инициалите на тримата мъже са Ш. А. М. на 22 години, Б. И. М на 26 години и Н. И. М. на 23 години.

Те предстои да бъдат привлечени като обвиняеми, да се поиска задържането им за 72 часа, а след това и постоянното им задържане под стража“, обяви окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

Тялото на жертвата бе открито в реката в Мадан. Осем души пък бяха задържани на територията на РУ-Ардино, придвижвайки се с бус.

Както стана ясно, жена е била в основата на зверския побой над 23-годишния Костадин Кабаджов, довел до неговата смърт. Той поддържал комуникация с 20-годишна жена, която настоявала това да спре.

Намесил се 23-годишен приятел на дамата, който поискал Кабаджов да престане и накрая сформирал бандата, която тръгнала с бус към миньорския град…

„Събраните доказателства ни дават основания да приемем, че в престъплението са включени трима участника, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия.

Тримата извършители са на 22, 26 и 23 години“, посочиха от прокуратурата.

