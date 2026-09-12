Родопските кристали правят хората по-добри
570-килограмова аметистова геода краси Кристалната зала в Мадан
Следете всички новини, анализи и коментари за Мадан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
570-килограмова аметистова геода краси Кристалната зала в Мадан
Окръжният съд в Смолян разглежда мярката на четиримата обвинени
Пребили го до смърт заради жена
Жертвата е син на собственика на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан
Кабинетът вкара като приоритет пътя Асеновград- Смолян- Рудозем по предложение на ДПС Ново начало
Лидерът на ДПС се срещна с кметовете Фахри Молайсенов и Шинаси Сюлейман
Чака се бум на туризма и инвестициите
Без свързаност няма растеж
Продължаваме да работим за Мадан, каза Фахри Молайсенов
Непознатите чудеса на Родопите
Международен форум на Европа Ностра България начерта пътя за Бранд България
Въпpeĸи вcичĸи ĸpизи в cтpaнaтa, градът нaмepи нaчини дa cе paзвивa, заяви кметът Молайсенов
Бранд Родопи е шансът за икономически скок на региона
Туристите стават миньори
Благородните метали са били мерило за власт и богатство при траките
Ледените късове са олбразували 10 см покривка
Прясно ремонтирана уличка в монтанското село Мадан стана хит
Детенцето е пресичало на пешеходна пътека, когато е станал нещастния инцидент
Трусът е бил 3,2 по Рихтер
Хората в Мадан и Златоград живеят по-добре благодарение на компанията, която дава работа на много местни фирми и помага на общините, казва проф. Никол...