Най-после! Тръгва един от най-големите проекти в Родопите

Кабинетът задейства един от най-значимите инфраструктурни приоритети за Южна България, който ще бъде двигател на развитието на Родопите през следващите години.

Това е скоростния път Асеновград – Смолян- Рудозем- Ксанти, който от години спъва инвестициите и туризма в този регион, но вече влиза в програмата за 2026..

Изграждането на скоростния път беше обсъдено на работното съвещание по инициатива на ДПС – Ново начало.

В нея участваха министър-председателят Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, шефът на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков, председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев, областният управител на Смолян Захари Сираков, както и народните представители от Смолян Халил Летифов и Красимир Събев

Закъснелия ремонт на пътя Пловдив - Асеновград - Смолян - Рудозем - Ксанти в контекста на неговата значимост, предвид транспортната и икономическа свързаност между Централна и Южна България, между областите Пловдив и Смолян и трансграничните връзки с Гърция чрез граничните пунктове „Златоград“ и „Рудозем“, поставиха като проблем всички кметове на ДПС- Ново начало. В срещата участваха Фахри Молайсенов – кмет на Мадан, инж. Недко Кулевски – кмет на Рудозем, Здравко Иванов – кмет на Девин, Мустафа Караахмед – кмет на Борино, Боян Кехайов – кмет на Неделино, както и Николай Мелемов – кмет на Смолян

Правителството поема ангажимента да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект, а от 2026 г. ще започнат процедурите по възлагане.

Предвидено е частично разширяване на пътя с трета лента, включително обхода на Чепеларе. Следващият етап предвижда пълно разширение до четирилентов скоростен път.

„Имаме готов технически проект и напредваме с етапите по одобрение. Предстои одит по пътна безопасност“, съобщи министър Иванов. От АПИ допълниха, че вече има сключен договор за проектирането на третата лента.

Целта е в максимално кратки срокове да бъде готово частичното разширение на трета лента на пътя Асеновград - Смолян, включително обходът на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя и технически проект със съпътстващите процедури за разширяване на пътя до четирилентов, скоростен път, заяви зам. председателят на ДПС Ново начало Халил Летифов.

Удовлетворен съм, че „ДПС – Ново начало“ за пореден път спазихме обещанието си да се вслушваме в хората и да работим за тях. В този смисъл се радвам, че гласът на хората от Родопите се чува. Благодаря на председателя на ДПС Ново начало Делян Пеевски за ангажираността му към проблемите на хората и неговата силна подкрепа, каза още той.

Летифов заяви, че ДПС- Ново начало настоява и за решаване на други нерешени въпроси от пътната инфраструктура, които също не могат да търпят отлагане - ремонт на пътя Гоце Делчев – Доспат - Борино – Девин, както и отваряне на пътя Рудозем – Ксанти и завършване на обхода на гр. Рудозем. Важна е и стратегическата пътна връзка между общините Джебел, Кирково, Златоград и Неделино и излаз към магистрала „Марица“, както и укрепване на свлачищата.

