Нахлува нещо неприятно. Обявиха оранжев код

Синоптици съобщиха какво време ни очаква.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва.



Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 2°, в София - около минус 2°.

Утре над Източна България ще духа силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Код оранжево за силен и бурен вятър е обявен в северозападните и югозападните райони от страната.

На отделни места, главно в Североизточна България ще превали слаб сняг.



Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София - около 3°, по Черноморието 4° и 7°.

В планините ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад.



Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи.



В сряда и четвъртък ще е доста студено и ветровито. През първия ден от Новата година на отделни места, главно в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг,

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com