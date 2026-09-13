Църквата почита Всички светии. Какво трябва и какво не трябва да правите
На 7 юни се споменават още свещеномъченик Теодот Анкирски, мъченица Валерия и Третото намиране на главата на свети Йоан Кръстител
Следете всички новини, анализи и коментари за Неделя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 7 юни се споменават още свещеномъченик Теодот Анкирски, мъченица Валерия и Третото намиране на главата на свети Йоан Кръстител
Ранното ставане в събота удължава удоволствието от деня. Дълъг и разточителен, той е идеален за всевъзможни импровизации, най-вече кухненски, особено,...
Неделя бе един от най-спокойнитедни във водния път от началото на конфликта
Ветото важи до 20 часа в неделя
Предупреждават за дъжд, гръмотевици и градушки
На отделни места, главно в Североизточна България ще превали слаб сняг
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°
Ето и рецептата
По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност
Според народните поверия, ако на 7 юли времето е горещо, очаква ни студена зима. Жените днес не трябва да работят
Църквата чества Неделя на всички български светии – ден на духовна памет и национална почит
Къде ще нахлуе априлската зима
Максималните температури ще бъдат от 15°до 17°C
Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°
Ще духа слаб източен вятър
Комбинация от виелици и още валежи
Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°
Тази година фойерверките ще бъдат заменени със светлинно шоу
Денят ще ви даде шанс да се заредите с нова енергия и да се насладите на хубавите моменти