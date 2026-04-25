Великолепни ребърца за неделния обяд

Ранното ставане в събота удължава удоволствието от деня. Дълъг и разточителен, той е идеален за всевъзможни импровизации, най-вече кухненски, особено, ако времето се очертава зимно по мартенски.



За тази наситена с аромати рецепта, която препоръчваме горещо, ти трябват точно два дни, един за мариноването на месото и един за приготвянето на великолепните крехки свински ребърца.



Необходими продукти:



800 гр. свински ребра

200 мл. бяло вино

1 с.л. чили или лют червен пипер

1 глава кромид лук

2 чушки

3 скилидки чесън

черен пипер и сол на вкус



Начин на приготвяне:



Смесваме виното с нарязания на полумесеци лук, чушката, нарязана на кълелца, скилидките чесън - на филийки, черният и лютият червен пипер.



Осолваме ребрата и поставяме в дълбок съд, върху тях изсипваме сместа и оставяме да престоят в хладилник за няколко часа ( най-добре цяла нощ).



Маринованите вече ребра печем на загрята електрическа скара или на оребрен тиган.



Сервираме топли, с гарнитура по избор.

