Великолепни ребърца за неделния обяд

Ранното ставане в събота удължава удоволствието от деня. Дълъг и разточителен, той е идеален за всевъзможни импровизации, най-вече кухненски, особено, ако времето се очертава зимно по мартенски.
За тази наситена с аромати рецепта, която препоръчваме горещо, ти трябват точно два дни, един за мариноването на месото и един за приготвянето на великолепните крехки свински ребърца.
Необходими продукти:
800 гр. свински ребра
200 мл. бяло вино
1 с.л. чили или лют червен пипер
1 глава кромид лук
2 чушки
3 скилидки чесън
черен пипер и сол на вкус
Начин на приготвяне:
Смесваме виното с нарязания на полумесеци лук, чушката, нарязана на кълелца, скилидките чесън - на филийки, черният и лютият червен пипер.
Осолваме ребрата и поставяме в дълбок съд, върху тях изсипваме сместа и оставяме да престоят в хладилник за няколко часа ( най-добре цяла нощ).
Маринованите вече ребра печем на загрята електрическа скара или на оребрен тиган.
Сервираме топли, с гарнитура по избор.
viewsofia.com
