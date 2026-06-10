Половин България в жълто! НИМХ обяви нещо страшно

НИМХ обяви жълт код в половин България за значителни валежи, придружени с гръмотевици.

Предупреждението важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

Очакваните количества на валежите в тези области са между 20 и 35 литра на квадратен метър, като има и условия за градушки.

В планинските райони валежите също ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България – по-късно през деня, от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух.

По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да бъдат много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да бъдат значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20° и 25°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи – значителни по количество, ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят.

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