Проф. Рачев предупреди: Мазната жега идва и ще ни държи до август

Лятото е решило да ни разиграе с пълна програма - първо ще ни накара да търсим връхните дрехи, а после ще ни залепи за климатиците. Проф. Георги Рачев описа сегашното време като „ретро лято“, но предупреди, че този по-прохладен епизод е към края си. След него идва съвсем различен сезонен характер - тежък, влажен и достатъчно упорит, за да изпита търпението и на най-заклетите любители на жегата.

Слънцето се връща и май няма да бърза да си ходи

В понеделник и вторник времето ще остане неустойчиво и малко по-хладно. Истинската промяна започва в сряда, 29 юли, когато към България ще се насочи много топла въздушна маса от Европа. „От сряда закачаме слънцето и не знаем кога ще го махнем“, пошегува се проф. Рачев пред бТВ.

Температурите ще преминат 30 градуса, а в най-горещите райони ще достигнат между 34 и 39 градуса. Според прогнозите този продължителен горещ период може да остане до 7-8 август.

Идва жегата, от която няма почивка и през нощта

Проф. Рачев използва стария израз „мазна жега“, с който хората описват горещината, съчетана с висока влажност. При такова време тялото трудно се охлажда, а усещането е по-тежко от показаното на термометъра.

Сутрините вече няма да носят особено облекчение. Очакват се тропични нощи, при които температурите остават над 20-21 градуса дори в най-хладните часове.

Подобна обстановка се задава особено осезаемо в Пловдив. Там, по думите на климатолога, „грилът си е на три“, а през следващия уикенд температурите ще се движат между 34 и 37 градуса.

Мусала ще поиска шапка, но не чак ушанка

Преди голямото затопляне планините ще покажат по-суровото си лице. Туристите, които се качват над 2500 метра, трябва да бъдат добре екипирани и да забравят за чехлите и леките маратонки.

На Мусала температурата може да падне до минус 1 градус. Проф. Рачев успокои, че ушанка все пак няма да е необходима, но топлата шапка няма да бъде излишна.

След вторник обстановката в планините значително ще се подобри и ще се отвори чудесно време за преходи. Въпреки слънцето високите части ще продължат да изискват подходяща екипировка и внимание.

Югът взема повече дъжд, Западът се разминава

Днес и през почивните дни валежите в Западна България няма да бъдат толкова много. По-сериозни количества се очакват в южните райони, където облаците ще бъдат по-активни.

В понеделник и вторник все още са възможни кратки валежи и резки промени в обстановката. След това атмосферата постепенно ще се успокои и дъждовете ще отстъпят място на продължителното затопляне.

Август по принцип е месецът с най-малко валежи и с най-постоянно време. Затова след нахлуването на горещата въздушна маса вероятността за по-дълги сухи периоди ще се увеличи.

Морето вече си изпълни нормата и чака слънцето

Варна и Бургас вече са получили обичайното количество дъжд за целия месец. След краткия променлив период по крайбрежието се задават по-стабилни и слънчеви дни.

От средата на следващата седмица температурите край морето ще достигнат около 31-32 градуса. Това ще върне типичната ваканционна картина, но влажността ще направи жегата по-осезаема.

Докато България чака слънцето, днес и утре в съседна Гърция ще има валежи. На запад от нас обаче горещините вече създават сериозни проблеми - в Париж температурите са над 36 градуса, а Южна Франция отчита тежки пожари и притеснения за реколтата от пшеница.