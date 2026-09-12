Последен напън на лятото: Жега до 36 градуса преди голямата промяна
В събота и неделя бурите се връщат, а в понеделник температурите на места ще паднат до 20-25 градуса
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В събота и неделя бурите се връщат, а в понеделник температурите на места ще паднат до 20-25 градуса
След по-хладен понеделник температурите отново тръгват нагоре, но към петък валежите ще обхванат много райони
По Черноморието ще остане топло с до 29 градуса, но и там на места се очакват краткотрайни валежи
Очаква се 100-150 литра дъжд на квадратен метър
Жегата остава в голяма част от България, а по северното крайбрежие валежите ще бъдат повече и по-интензивни
Слънцето ще пече почти навсякъде, а следобед в някои райони ще има кратки, но интензивни бури
След краткото захлаждане България влиза в продължителен горещ период с тропични нощи и почти никакво спасение от задуха
От денс започват бури и дъждове
До вечерта гръмотевичните облаци ще обхванат голяма част от страната, но жегата няма да се предаде без бой
Югът и Изтокът ще усетят най-много капризите на времето, а на места има условия и за градушки
Около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици
Месецът ще започне с динамично време
Еекстремни летни горещини с градушки и бързо охлаждане
Слънце пече сутринта, следобед мощни бури идват
Столицата, заедно с редица други градове, са под вода заради проливни дъждове
Обратите ще са непрекъснати
От ВиК вече работят по отстраняване на повредата
Топло, но с порои
Максималните температури ще са между 22° и 27°, но ще има порои
Времето отново прави рязък завой. Носи нови порои. В сряда над Източна България облачността ще е разкъсана, а времето ще е почти тихо. Минималните тем...