Общество

Небето готви лятна изненада. Обратът тръгва от Северозапада

До вечерта гръмотевичните облаци ще обхванат голяма част от страната, но жегата няма да се предаде без бой

Небето готви лятна изненада. Обратът тръгва от Северозапада
Снимка: Пиксабей
12 юли 26 | 7:08
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Иван Ангелов

Времето днес ще започне сравнително кротко, но атмосферата бързо ще покаже характер. Още сутринта над Северозападна България ще се развият купесто-дъждовни облаци, а до вечерта краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Жегата обаче няма да се оттегли напълно - максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, а в София около 29 градуса.

Северозападът първи влиза в драмата

Облаците ще започнат своята обиколка от Северозападна България и постепенно ще се разпространят над по-голямата част от страната. Валежите ще бъдат краткотрайни, но на места ще пристигат със задължителния летен саундтрак от гръмотевици.

Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони той ще идва от юг-югоизток, сякаш времето още не е решило от коя посока да направи впечатляващото си влизане.

Термометрите ще показват между 29 и 34 градуса. Така че чадърът ще трябва да върви в комплект със слънчевите очила - класическата лятна двойка, която никога не знае кой ще бъде главният герой.

Планините събират облаците след обяд

В планините сутринта може да изглежда обещаващо, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се развие бързо. На много места ще превали и прегърми, затова дългите преходи трябва да приключат, преди небето да реши да вдигне шум.

Ще духа слаб и умерен запад-северозападен вятър. По най-високите върхове на Рила и Пирин той ще бъде силен и няма да остави много място за романтични снимки с разпуснати коси.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса. Прохладно, но само докато гръмотевиците не поискат цялото внимание.

Морето остава любимецът на прогнозата

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и далеч по-спокойно от това във вътрешността на страната. По-значителна облачност ще се появи към края на деня над северното крайбрежие, но засега плажът няма сериозни основания за ревност.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а морската вода ще е приятно топла - между 23 и 25 градуса.

Вълнението ще бъде едва 1-2 бала. Морето очевидно е решило да не участва в драмата и да остави бурите на останалата част от страната.

НИМХ

Понеделник разделя България на две

В понеделник Западна България ще се радва на предимно слънчево време. На изток и в планинските райони също ще има слънчеви часове, но следобед облаците отново ще започнат да кроят планове.

На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Жегата ще отстъпи леко, но няма намерение да напуска сцената.

Слънчево примирие, после нови интриги

Във вторник и сряда времето в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще остане малка.

Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишат с два-три градуса. Лятото ще получи кратка възможност да се държи прилично.

От четвъртък до събота обаче атмосферата отново ще стане неспокойна. Вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици ще се повиши на повече места, вятърът ще се ориентира от север-североизток, а температурите леко ще се понижат. В по-голямата част от страната максималните стойности ще останат около 30 градуса - достатъчно топло, за да е лято, и достатъчно нестабилно, за да не скучаем.

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Автор Иван Ангелов

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