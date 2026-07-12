Небето готви лятна изненада. Обратът тръгва от Северозапада

Времето днес ще започне сравнително кротко, но атмосферата бързо ще покаже характер. Още сутринта над Северозападна България ще се развият купесто-дъждовни облаци, а до вечерта краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Жегата обаче няма да се оттегли напълно - максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, а в София около 29 градуса.

Северозападът първи влиза в драмата

Облаците ще започнат своята обиколка от Северозападна България и постепенно ще се разпространят над по-голямата част от страната. Валежите ще бъдат краткотрайни, но на места ще пристигат със задължителния летен саундтрак от гръмотевици.

Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони той ще идва от юг-югоизток, сякаш времето още не е решило от коя посока да направи впечатляващото си влизане.

Термометрите ще показват между 29 и 34 градуса. Така че чадърът ще трябва да върви в комплект със слънчевите очила - класическата лятна двойка, която никога не знае кой ще бъде главният герой.

Планините събират облаците след обяд

В планините сутринта може да изглежда обещаващо, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се развие бързо. На много места ще превали и прегърми, затова дългите преходи трябва да приключат, преди небето да реши да вдигне шум.

Ще духа слаб и умерен запад-северозападен вятър. По най-високите върхове на Рила и Пирин той ще бъде силен и няма да остави много място за романтични снимки с разпуснати коси.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса. Прохладно, но само докато гръмотевиците не поискат цялото внимание.

Морето остава любимецът на прогнозата

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево и далеч по-спокойно от това във вътрешността на страната. По-значителна облачност ще се появи към края на деня над северното крайбрежие, но засега плажът няма сериозни основания за ревност.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а морската вода ще е приятно топла - между 23 и 25 градуса.

Вълнението ще бъде едва 1-2 бала. Морето очевидно е решило да не участва в драмата и да остави бурите на останалата част от страната.

Понеделник разделя България на две

В понеделник Западна България ще се радва на предимно слънчево време. На изток и в планинските райони също ще има слънчеви часове, но следобед облаците отново ще започнат да кроят планове.

На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Жегата ще отстъпи леко, но няма намерение да напуска сцената.

Слънчево примирие, после нови интриги

Във вторник и сряда времето в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще остане малка.

Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишат с два-три градуса. Лятото ще получи кратка възможност да се държи прилично.

От четвъртък до събота обаче атмосферата отново ще стане неспокойна. Вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици ще се повиши на повече места, вятърът ще се ориентира от север-североизток, а температурите леко ще се понижат. В по-голямата част от страната максималните стойности ще останат около 30 градуса - достатъчно топло, за да е лято, и достатъчно нестабилно, за да не скучаем.

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