Гръцки медии съобщават как е станала трагедията със сина на Весела Лечева

Гръцките медии публикуваха нови подробности около трагичния инцидент, при който загина Мартин Велев – синът на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, съобщава БНР.

Според информацията, при движение с висока скорост младият мъж е изгубил контрол и е паднал от джета, като при падането е ударил фатално главата си в плавателния съд.

По данни на гръцките издания инцидентът е станал край Халкидики. Водолази, участвали в спасителната операция, посочват, че дълбочината на мястото е била около 12 метра.

Свидетел на случилото се – турист, намиращ се наблизо, незабавно се е притекъл на помощ и е направил опит да извади пострадалия от водата. Малко след това на мястото е пристигнал и екип на Спешна помощ.

Според цитираната от гръцките медии лекарска експертиза смъртта е настъпила вследствие на тежката травма, получена още при падането.

Разследването на случая се води от гръцката Морска охрана, която трябва да установи всички обстоятелства около инцидента и причините за смъртта на 36-годишния българин.

Медиите в Гърция отбелязват, че загиналият е син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

След трагедията гръцките власти отново отправиха призив към туристите да бъдат изключително внимателни при използването на джетове и други водни атракциони, както и да избягват навлизането в морето при силен вятър и високо вълнение.

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