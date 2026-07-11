Експерт с тежки думи: От пътната анархия някой печели пари

След тежката катастрофа с тир на автомагистрала „Тракия“, при която камион премина през разделителната мантинела, отново се разгоря спорът за безопасността на българските пътища.

В предаването „Тази събота“ по bTV председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев отправи остри критики към държавата и призова прокуратурата да се намеси.

„В България е създадена пътна анархия от държавата и нейните институции“, заяви Георгиев.

Според него трябва да се провери кой е изготвил и одобрил нормативната уредба, позволила поставянето на този тип мантинели по републиканските пътища.

„Прокуратурата трябва да разследва кой е предложил, написал и подписал наредбата, с която се приема по българските пътища да има такива мантинели“, каза той.

„Никой не контролира обучението на шофьорите“

По думите на Георгиев проблемът далеч не се изчерпва само с инфраструктурата.

Той настоя за цялостна реформа в пътната безопасност, която да започне още от подготовката на бъдещите водачи.

„Кой осъществява контрол по време на шофьорските курсове? Отговорът е – никой, въпреки че по закон за това отговарят няколко институции“, посочи експертът.

Обвинения към „Автомобилна администрация“

Георгиев отправи критики и към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която според него отказва да въведе работещи механизми за контрол.

„Ние сме предложили готова система за контрол, но ни беше казано, че няма да стане. Говори се за дигитализация, но реално се запазва старият модел на работа с всичките му недостатъци“, заяви той.

По думите му съществуват съмнения, че липсата на ефективен контрол обслужва определени икономически интереси.

„Явно някой има интерес подготовката на шофьорите да бъде лоша. От това се правят пари“, коментира Георгиев.

„Ще има още катастрофи“

Въпреки критиките си експертът вижда и положителен знак.

По думите му за първи път Столичната дирекция на вътрешните работи е потърсила съдействие от неправителствения сектор по темата за пътната безопасност.

„Ние знаем как да се подобри безопасността по пътищата. Нужно е държавата да ни чуе и заедно да спрем тези реки от кръв“, заяви Георгиев.

Той предупреди, че ако не бъдат предприети реални промени, тежките инциденти ще продължат.

„Не искам да съм лош пророк, но и другата седмица ще има инцидент“, каза още експертът.

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