Иван Шишков с новини за Околовръстното

Строителното министерство и Столичната община направиха нова крачка към довършването на Околовръстния път на София. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че до около месец се очаква да бъде одобрен Подробният устройствен план за участъка между бул. „Братя Бъкстон“ и кръстовището с бул. „Цар Борис III“.

Паралелно с това започва подготовката за отчуждаването на имотите по следващия участък от трасето.

По предварителния график проектирането може да започне до края на тази година, а строителството ще стартира след приключването на всички административни процедури.

„Споразумението, което имаме със Столична община, ще бъде изпълнено докрай. Ще бъдат изготвени комбинираните скици, необходими за отчуждаването, след което ще започнем подготовката на проекта за изграждането на целия Околовръстен път“, заяви министър Шишков.

Той съобщи още, че държавата работи и по създаването на единна система, която ще обедини данните от тол системата, пътните камери и контролните институции. Целта е да се засили контролът върху нарушенията по пътищата и да се подобри пътната безопасност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com