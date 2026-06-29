Потресаващ случай на пътя! СДВР залови много опасен камион

И.д. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов съобщи за нов потресаващ случай на пътя.

ТИР, превозващ 20 тона лесно запалим товар, се е движил с две спукани възглавници и разкачен заден мост, прикачен с колани. Вместо да спре, шофьорът му продължил да се движи със скорост от 90 км/час.

„Служители на Пътна полиция към СДВР установили са, че водачът не е преустановил движението, а е продължил да се движи със скорост 80-90 км/ч и след спирането му се е опитал да поправи повредата с т.нар. тежкотоварни колани, с които е завързал задния мост. Вследствие на извършената проверка на товара и документите се установява, че превозва над 20 тона леснозапалим товар без да има разрешение тип ADR и с този товар е преминал почти цяла Европа, тъй като документите показват, че е тръгнал от Белгия. В същото време служители на ДАИ установиха, че тахо-шайбата на този камион е разменена с тази на друг камион, който засякохме в Пловдив. Извършваме проверка и на другия камион, като и двамата водачи са турски граждани, от една и съща фирма”, посочи гл. комисар Николов по време на брифинг пред журналисти, предаде NOVA.

Той допълни, че анализите сочат, че повечето нарушители и безрасъдни водачи на територията на България, касаещи тежкотоварния транспорт, са турски граждани и „спрямо тях трябва да се работи усърдно и през каналите на нашето международно сътрудничество трябва да проверим фирмите, които стопанисват тези камиони”.

Пътната безопасност е проблем, ангажимент и задължение на много институции, на обществото, на образованието, затова ние подхождаме комплексно. Това каза зам.-министърът на МВР Калоян Калоянов. Той допълни, че от практиката на други страни, които са постигнали успех е видно, че делът на МВР и на полицейските служби е 20-30%. Останалата част до 100% е отговорност на множество други институции и организации.

„Поради тази причина сме направили анализ в МВР по отношение на основните причини за ПТП, независимо от техния вид – по време, по място и по причини. Освен това сме направили анализ на административно наказателната ни дейност, за да видим в каква посока е правено досега и на база на тези два анализа по първата част сме направили нова разстановка и сме предприели конкретни действия. А по втората част сме предвидили допълнителни неща. Обследването на ПТП със средна или тежка телесна повреда и с летален изход вече няма да включва само моторното превозно средство и водача, а ще включва и сервитута на пътя – мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност. Тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва ПТП”, обясни зам.-министърът.

Той каза още, че по досъдебното производство за катастрофата от миналата седмица са назначени множество експертизи. „Отделно от него извършваме проверка по отношение на поставянето на тези преградни съоръжения – кой ги е планирал, кой ги е изготвил, кой ги е поставил, отговарят ли на техническите изисквания. Мога да говоря в конкретика, когато има данни”, посочи Калоянов.

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