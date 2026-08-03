Големи опашки на „Капитан Андреево“ и „Калотина“

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход към Турция за леки и товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Засилено движение има и на ГКПП „Калотина“, където на вход от Сърбия се образува по-натоварен трафик за леки автомобили.

По останалите гранични пунктове обстановката е спокойна.

На границата с Република Северна Македония движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

Без сериозни затруднения се преминава и през граничните пунктове с Румъния. Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално и в двете платна, след като ремонтът на съоръжението приключи в края на юни.

От „Гранична полиция“ напомнят, че заради ниското ниво на река Дунав временно не работят фериботните линии Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич.

Спокойна остава и обстановката по границата с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.