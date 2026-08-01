Хавайската светиня събра море от хора в София

Стотици вярващи се събраха тази сутрин в столичния храм „Света София“, за да се поклонят пред чудотворната мироточива икона „Света Богородица - Хавайска“. Огромната опашка около църквата забави водосвета след патриаршеската света литургия и отложи началото на литийното шествие към катедралата „Света Неделя“. Сред дошлите имаше хора, които отправяха молитви за здраве, изцеление, децата си и бъдещето на България.

„Голяма благословия е за всички нас, при всички положения. Молим се за всичко най-хубаво за близките, за всички българи, за нашето бъдеще и за децата“, сподели един от неизвестните поклонници, застанали на дългата опашка пред храма.

Друг вярващ призна, че е дошъл със своя лична болка и надежда за помощ. „Имам една болест и искам да се помоля, защото тя прави чудеса“, каза човекът, след като се поклони пред светинята.

Сред събралите се хора се чуха и думи за мироточивата сила на образа и за вярата, която е довела мнозина в храма. „Тя е мироточива и когато хората отидат и се помолят с чисто сърце и искрена молитва, техните молитви биват чути“, заяви друг поклонник, чието име също не беше посочено.

След литургията беше предвиден водосвет по случай празника Произхождение на честния и животворящ Кръст Господен. Литията със светия Кръст и чудотворната икона трябва да премине от древния храм „Света София“ до митрополитската катедрала „Света Неделя“, откъдето започва поклонническият път „Рилският Чудотворец“ към Рилския манастир.

Иконата ще остане в „Света Неделя“ за поклонение от 1 до 5 август. В следващите дни тя ще бъде пренесена последователно в Самоков, Ихтиман и Дупница, а след това ще посети Неврокопската, Ловчанската, Видинската, Врачанската, Великотърновската, Сливенската, Варненската и Великопреславската епархия.

Особено знаков момент от обиколката ще бъде посещението в Рилския манастир на 17 и 18 август. На втория ден Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски Чудотворец - небесния покровител на българския народ. Светинята ще отпътува от страната на 19 август.

Хавайската мироточива Иверска икона гостува в България за първи път. Тя пристигна с благословението на българския патриарх Даниил и по решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква, придружена от епископ Ириней, свещеник Нектарий Янгсън - пазител на светинята, и други духовници.

До края на обиколката вярващи от различни краища на страната ще имат възможност да застанат пред иконата и да отправят своите лични молитви. За мнозина от дошлите в „Света София“ срещата със светинята беше не просто част от църковния ритуал, а миг на надежда, утеха и вяра, че искрената молитва може да бъде чута.