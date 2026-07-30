ДПС обжалва решението за отнемане на партийната централа на ул. "Врабча" 23 в София

Във връзка със запитвания от журналисти, относно сградата на партийната централа на ДПС на ул. “Врабча”23 в София, от партията информираха за следното:

"Решението на Министерския съвет от 22.07.2026 г. за отнемане на централата на „Движение за права и свободи“ е обжалвано по предвидения в българското законодателство ред пред компетентния съд.

Съгласно Закона, подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт.

След изявлението на министър Шишков, че на Движението за права и свободи ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии, в момента сме в процес на разговори с компетентните институции."