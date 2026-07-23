Халил Летифов удари аларма за архива на Комисията по досиетата (ВИДЕО)

Закриването на Комисията по досиета и прехвърлянето на нейните функции към Държавна агенция „Архиви“ ще доведе до сериозни ограничения в достъпа до архивни документи за дълъг период от време. Организациите на репресираните от комунистическия режим и представителите на пострадалите от т. нар. "възродителен процес" изразяват опасения, че прехвърлянето на архивите създава риск за тяхното съхранение и цялост, включително възможността за загубване или унищожаване на документи. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Халил Летифов по време на дебатите по окончателното приемане на бюджета за 2026 г. Управляващата партия „Прогресивна България“ предвижда закриване на Комисията по досиетата и прехвърлянето на цялата й документация към държавните архиви. ДПС е категорично против и Летифов изложи в пленарна зала аргументите на партията за това.

Посочените от мнозинството мотиви за бюджетни икономии не намират достатъчна фактическа обосновка, категоричен бе Летифов. Бюджетът на комисията е сравнително ограничен спрямо парите на други държавни органи. При утвърдени 102 щатни бройки към настоящия момент незаети са 42, като дейността се осъществява от 51 служители и деветимата членове на Комисията. Не е представена и сметка на необходимите средства за прехвърляне на архивния фонд, възлизащ на 15 000 линейни метра документи. Подобна дейност би изисквала значителен финансов и административен ресурс, който вероятно ще надхвърли очакваните икономии и ще доведе до затруднения на достъпа до архивите, подчерта Летифов.

Не намира достатъчно основание и заявените намерения за ускорена дигитализация на архивите след прехвърлянето им към Държавна агенция „Архиви“.

Към момента агенцията управлява над 96 000 линейни метра документи, като дигитализацията е само един процент, посочи депутатът от ДПС. Той посочи и огромните съмнения за независимост и безпристрастност при изпълнението на функциите, тъй като комисията се избира от широко представителство в НС, а председателят на държавната агенция се назначава от МС.