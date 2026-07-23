Кабинетът спасява завода с Райнметал след поредица тежки пропуски

Заводът за барут и артилерийски боеприпаси на „Райнметал“ в България е бил оставен без учредителен договор, без осигурено финансиране и без ясна финансова сметка. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев след срещата на премиера Румен Радев с делегация на германския концерн.

Проверка на новото правителство е открила сериозни слабости в правната конструкция, избора на терен и подготовката на строителството. Въпреки тежките проблеми и София, и „Райнметал“ потвърдиха, че стратегическият проект няма да бъде изоставен.

Три големи липси в основата на проекта

„Няма учредителен договор, няма осигурено финансиране и няма финансова обосновка“, заяви Пулев, обобщавайки резултатите от извършената ревизия. По думите му между държавното ВМЗ-Сопот и германския отбранителен гигант все още не е създадено съвместното дружество, което трябва да изгради и управлява бъдещите производства.

Липсва и окончателна правна рамка, която да урежда собствеността, отговорностите, финансирането и защитата на българския интерес. Правителството не е открило и подробни разчети, които да показват колко точно ще струва инвестицията, откъде ще дойдат парите и как ще се възвърнат вложените средства.

Щедри обещания без пари в бюджета

Пулев насочи критиките си към предишния кабинет на ГЕРБ-СДС, който е поел преговорите, започнати по инициатива на президента Румен Радев. „Констатациите към днешния ден не са позитивни“, заяви вицепремиерът.

Според него предишното правителство е представяло проекта като почти готов, без да осигури необходимия български дял в държавния бюджет. „Въпреки щедрите обещания на кабинета „Борисов“, пари не е имало в централния бюджет“, каза Пулев.

Първоначално се предвиждаше българското участие да бъде финансирано със заем по европейския механизъм SAFE. Последвалата проверка обаче е показала, че чрез него могат да бъдат покрити едва между 10% и 15% от необходимата сума. Така държавата се е оказала ангажирана с огромна инвестиция, без да е ясно откъде ще осигури останалите средства.

Строители били избрани без обществена поръчка

Още един сериозен въпрос е възникнал около подготовката на строителството. По думите на Пулев предишното управление е започнало директни разговори с две дружества, без да бъдат проведени обществени поръчки. „Нашите предшественици освен че не са осигурили финансирането, са осигурили нещо друго - директни преговори със строителните фирми“, заяви вицепремиерът.

Той не уточни докъде са стигнали тези разговори и дали са поемани конкретни ангажименти. Новото правителство обаче ще трябва да провери цялата строителна схема, преди проектът да може да продължи.

Предложили гора без вода и достатъчно ток

Сериозен проблем има и с площадката, определена за бъдещите заводи. Производството на барут и артилерийски боеприпаси изисква специализирана индустриална зона с надеждно водоснабдяване, достатъчно електричество и подходяща транспортна инфраструктура.

Избраният терен не отговаря на тези условия. „В момента там вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд“, заяви Пулев.

Това поставя под въпрос не само сроковете, но и цялата стойност на инвестицията. Преди същинското строителство държавата би трябвало да изгради скъпа довеждаща инфраструктура или да търси друго място за заводите.

Първоначалните намерения бяха производствените мощности да се намират в района на ВМЗ-Сопот, а за реализацията на проекта бе създадено държавното предприятие „Иганово“.

Кабинетът започва оздравяване на инвестицията

Въпреки установените слабости правителството не възнамерява да прекратява партньорството с германския концерн. Пулев обяви, че предстои цялостно преработване на проекта и създаване на работеща правна и финансова рамка. „Има много силна политическа воля да работим в интерес на българските граждани, да заздравим отношенията си с критично важен инвеститор като Германия и да продължим диалога с „Райнметал“, заяви той.

Целта е да бъде намерена формула, която едновременно да позволи изграждането на заводите и да гарантира, че България няма да поеме неоправдани разходи или неизгодни задължения.

Правителството вижда в проекта възможност за модернизиране на армията, възстановяване на стратегически военни производства и пренасяне на нови технологии към българската икономика. „Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и ключов проект“, подчерта Пулев.

„Райнметал“ не се отказва от България

Германската компания също потвърди, че запазва интереса си към съвместното предприятие с ВМЗ-Сопот. „Възнамеряваме да работим изключително активно по съвместното предприятие“, заяви представителят на концерна Паскал Шрайер след срещата в Министерския съвет.

По думите му първата задача е ВМЗ да получи нови технологии, знания и възможност да бъде по-конкурентоспособно на международния пазар. „Наш приоритет е България да се превърне в изключително ценна част от веригата на стойността на „Райнметал“ като група“, допълни той.

Компанията потвърди ангажимента, поет през миналата есен, когато бе подписано стратегическо споразумение за производство на барут, модулни заряди и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО. „Съзнаваме, че по пътя има препятствия и предизвикателства, но ще работим активно за изграждането на необходимата рамка и за разширяване на нашето сътрудничество“, заяви Шрайер.

Така проектът остава жив, но на практика се връща към началната си точка. Преди да започне строителството, трябва да бъдат осигурени парите, да се създаде съвместното дружество, да се намери подходяща площадка и да се изготви ясна сметка какво получава България срещу своето участие.