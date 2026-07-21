Невиждана инвестиция у нас. Немски гигант изстрелва два града в небето

Немски гигант позлатява два наши града. Невиждана инвестиция и фабрика от бъдещето

Златна инвестиция от бъдещето предстои наесен в наш град. Скоро можем да се похвалим с първата си фабрика за изкуствен интелект.

Германската технологична компания Brinell Compute най-вероятно ще направи първа копка на завода си за изчислителни мощности за изкуствен интелект още тази есен. Инвестицията е в размер на 3 милиарда евро и ще се реализира на територията на Индустриална зона "Раковски", част от "Тракия икономическа зона". Мегапроектът обаче ще бъде подкрепен и от Община Марица, тъй като довеждащата инфраструктура се намира на нейна територия. На първи етап ще бъде изграден завод на площ от около 200 декара. На още толкова ще бъдат разположени енергийните мощности. Във финална фаза проектът ще обхване общо 2000 декара, предава "Марица".

Това стана ясно след проведената съвместна среща с представители на РИОСВ, РЗИ, Басейнова дирекция, Областно пътно управление, общините Раковски и Марица и Министерството на икономиката. На нея е бил обсъден проект за разширение на Индустриална зона „Раковски“, като всички институции са декларирали подкрепа.

"Пон​ят​ието „фабрика за изкуствен интелект“ не означава конвейер за физическо производство на роботи. Тов​а е специализиран център за данни (Data Center) с огромна изчислителна мощност и суперкомпютри, където се тренират сложни алгоритми и се обработват масиви от данни", уточниха запознати с инвестицията.

Brinell Compute е регистрирана през септември 2025 г. в Мюнхен с капитал от 25 000 евро. В Бълг​а​рия за н​ея чухме в началото на годината от тогавашния министър на иновациите Томислав Дончев. Той предложи на правителството да одобри проект на Меморандум за намерения и разбирателство с германския инвеститор, което се и случи безпроблемно. Все пак инвестиция за 3 милиарда евро е един от най-големите стратегически проекти в сектора на цифровите технологии в региона. Без съмнение, инвеститорът ще е сертифициран с клас А. Още през зимата Томислав Дончев беше уточнил, че планът е проектът да тръгне не по-късно от второто тримесечие на годината, което със съвсем малко закъснение се сбъдва.

Brinell Compute е част от по-широката структура на Brinell Group GmbH & Co. KG и се управлява от Тило Марсел Браун. Макар самото юридическо лице да е създадено наскоро, неговият екип разполага със значителен опит, сочи бизнес визитката в сайта на компанията. Там Brinell декларира експертиза в управлението на над 2.678 MW енергийна инфраструктура и осигурено финансиране за над 500 млн. евро в енергийни проекти. Накратко компанията описва дейността си така: "Планира, разработва и изгражда AI фабрики от следващо поколение за високопроизводително обучение на изкуствен интелект".

Разширението на Индустриална зона „Раковски“ се очаква да създаде благоприятни условия за привличане на нови компании, откриване на качествени работни места и повишаване на конкурентоспособността на региона, коментираха от Общината. И уточниха, че за администрацията това не е просто административна процедура. Това е инвестиция в бъдещето - шанс младите хора да останат и да се развиват в Раковски, а местната икономика да продължи да расте с увереност и перспектива.



