Златна инвестиция в разкошен град! Наш гигант прави скок

Съветът на директорите на „Градус“ АД одобри реализирането на мащабен инвестиционен проект за разширяване на производствените си мощности.

Компанията ще вложи 3 млн. евро в изграждането и оборудването на нов, шести поред, център за отглеждане на бройлери, става ясно от съобщение, публикувано в x3news.

Проектът ще бъде осъществен на територията на Птицекомбинат Стара Загора, който е собственост на дъщерното дружество „Милениум 2000“ ЕООД. Инвестицията от 3 млн. евро е ключова част от дългосрочната стратегия на „Градус“ АД за модернизация и увеличаване на капацитета в сегмента „Пилешко месо“, посочват от компанията.

Сумата покрива всички аспекти на проекта, включително строително-монтажни дейности, закупуване на модерно оборудване, изграждане на прилежаща инфраструктура и други съпътстващи разходи.

Нови производствени мощности

Плановете предвиждат изграждането на шест нови сгради, предназначени специално за отглеждане на бройлери. Тяхната обща разгърната площ ще бъде приблизително 10 500 квадратни метра. След въвеждането на новия център в експлоатация се очаква производственият капацитет на обекта да нарасне значително.

Ключови параметри на проекта:

Инвестиция: 3 млн. евро

Брой нови сгради: 6

Обща площ: 10 500 кв. м.

Очакван капацитет: 220 500 бройлера

„Градус“ е най-големият производител на птиче месо в България. Компанията е основана през 1992 г. от братята Лука и Иван Ангелови.

