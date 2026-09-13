Златна инвестиция в разкошен град! Наш гигант прави скок
Съветът на директорите на „Градус“ АД одобри реализирането на мащабен инвестиционен проект
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Съветът на директорите на „Градус“ АД одобри реализирането на мащабен инвестиционен проект
Фокусът на новооткрития център е въвеждането на служителите в цялостния процес на логистиката
От тази вечер започва да работи Координационният център
Наема 4000 квадрата в строящия се в момента Advance Business Center II
Кирковското село Дрангово посреща традиционния си празник с обновен център. Младежи боядисаха пейките и оградите на обществените сгради, оформиха град...
Повече от 8 млн. евро е отделила Норвегия от 2012 г. досега за подобряване на българската система за изпълнение на наказанията. Това включва подобрява...
Пловдив. Градът, кръстен на Националния празник Съединение, ще има нов център по случай 6 септември, похвалиха се от Общината. В момента текат последн...