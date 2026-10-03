Рожден ден днес празнува Владимир Николов

Рожден ден днес празнува волейболната легенда Владимир Николов. Роден на 3 октомври 1977 г. в София, той играе на позицията диагонал на разпределителя и в продължение на години е капитан, лидер и основен двигател на националния отбор по волейбол на България.

Кариерата му започва в „Левски Сиконко“, с който печели пет последователни титли на България. Международният му път преминава през водещи европейски клубове във Франция, Италия, Турция и Русия. Сред най-големите му клубни успехи е триумфът в Шампионската лига с френския „Тур“ през 2005 г., където е избран и за Най-полезен играч (MVP) на турнира.

С националния флаг постига редица забележителни успехи, сред които бронзови медали от Световното първенство в Япония (2006 г.), Световната купа (2007 г.) и Европейското първенство (2009 г.). Известен със своя силен сервис, желязна дисциплина и характер на победител, той приключва състезателната си кариера след Олимпиадата в Лондон през 2012 г. и бенефиса си през 2016 г.

След отказването си от активния спорт Владимир Николов продължава да развива българския волейбол като президент и съосновател на Волейболен клуб „Левски София“, както и със създаването на детска волейболна школа. През 2026 г. Владо Николов прави крачка и към политическата сцена, влизайки като водач на листата на „Прогресивна България“ в Пловдив. Избран е за народен представител в 52-рото Народно събрание, като заявява намерение за „дълъг мач“ с фокус върху реформи в спорта, младежките дейности и обществения живот.

Днес празнуват още:

Златимир Йочев, тв водещ

Лиана Антонова, певица, актриса, писателка

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”

Проф. Лъчезар Георгиев, писател, педагог, университетски преподавател

Проф. д-р Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия

Д-р Надежда Римпова, д.м., началник Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Станимира Кодинова, началник отделение по урология в УМБАЛ „Пълмед“