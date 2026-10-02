Скандал с кръводаряването в „Св. Анна“: Здравният министър нареди спешна проверка

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ „Св. Анна“. Причината е сигнал, разпространен в социалните мрежи, според който на желаещи да дарят кръв е било отказвано заради липса на хранителни пакети за кръводарителите.

Проверката ще бъде извършена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Връщали ли са кръводарители

Инспекторите трябва да установят всички обстоятелства около случая и да проверят как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително-тонизираща храна.

Ще бъдат проверени и твърденията, че служители на отделението са били принудени да купуват храни и напитки със собствени средства, за да може приемът на кръводарители да продължи.

От здравното министерство уточняват и кой носи отговорността за осигуряването на хранителните пакети.

Финансирането се предоставя чрез Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ). Всеки месец центърът превежда на болницата по 10,23 евро за всеки кръводарител, като 4,09 евро от сумата са предназначени специално за подкрепително-тонизираща закуска.

Осигуряването на тази храна обаче е задължение на самата болница.

Отделението по трансфузионна хематология е структурно звено на УМБАЛ „Св. Анна“ и не е част от Националния център по трансфузионна хематология, подчертават от министерството.

Резултатите ще бъдат обявени публично

След приключването на проверката Министерството на здравеопазването ще оповести резултатите. Ако бъдат установени нарушения, ще бъдат предприети съответните действия.