Прегледи при д-р Петър Маджуров и през октомври

Неврохирургът с над 40-годишен опит в Германия д-р Петър Маджуров ще преглежда в ДКЦ „Пълмед“ - Пловдив и през октомври. От 19 до 23 октомври водещият специалист ще извършва специализирани прегледи и консултации само с предварително записване на тел. 032 607 300 или онлайн през Superdoc.bg

Инициативата има за цел да даде достъп на българските пациенти до най-съвременните европейски практики в диагностиката и лечението на неврохирургични заболявания на главата и гръбначния стълб.

Д-р Петър Маджуров е доказано име в европейската неврохирургия. След забележителен кариерен път в Германия, където до 2024г. завежда Отделението по неврохирургия във Военната болница в Берлин, от юли 2025г. заедно с екип германски неврохирурзи се присъединява към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Софиямед“, гр. София, а от юни тази година преглежда и в ДКЦ „Пълмед“.

Осъществяването на консултативна и оперативна дейност в УМБАЛ „Софиямед“ и УМБАЛ „Пълмед“ е ключова стъпка в стратегията на собственика на двете лечебни заведения – „БУЛФАРМА“, да привлича световнопризнати медицински специалисти, осигурявайки медицина на европейско ниво у нас.

Предстоящите прегледи в ДКЦ „Пълмед“ са насочени към пациенти с резистентни на консервативна терапия гръбначни заболявания - сколиоза, дегенеративни заболявания -дискови хернии (на целия гръбнак) и стеснение на гръбначно-мозъчния канал (стеноза). Консултациите ще обхващат също и симптоми на нестабилност на гръбначните прешлени; хронични болкови синдроми - остра и хронична болка, вследствие на посттравматична увреда в областта на гръбначния стълб и кранеофациална болка, невралгия на тригеминалния нерв; синдроми при компресия на периферните нерви. В тази група влизат и пациенти с установени онкологични заболявания на мозъка и гръбначния стълб; симптоми на старческа хидроцефалия след предварителен тест от невролог, както и други хронични проблеми, изискващи високоспециализирана неврохирургична консултация.

Прегледите в ДКЦ „Пълмед“ носят и силен личен емоционален заряд за самия д-р Маджуров:

„Завръщането ми в Пловдив винаги е вълнуващо, защото това е моят роден град. Имам огромен сантимент– тук са корените ми, голямата ми дъщеря и внука ми, тук започна мечтата ми за медицината. Възможността да помогна на хората от моя роден град, споделяйки опита и знанията, които натрупах в Германия с моите колеги, за мен е не просто професионален ангажимент, а дълг“, сподели д-р Маджуров.

Прегледите са платени!