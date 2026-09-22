Къде оплешивявате е важно и какво разкрива това за вашето здраве?

Оплешивяването по мъжки тип е толкова разпространено, че обикновено се приема за чисто козметична последица от гените и възрастта. До 80% от мъжете могат да изпитат някаква степен на този тип косопад през живота си и при огромната част от тях това не означава, че са болни. През последните години обаче учените все по-внимателно изследват една любопитна зависимост - мъжката плешивост, особено когато започва от темето, се среща по-често заедно със сърдечносъдови и метаболитни проблеми. За натрупващите се данни разказва BBC Science Focus.

Не е само колко коса пада, а откъде

Една от най-интересните следи идва от голям мета-анализ, публикуван в BMJ Open. Изследователите събират резултатите от шест проучвания с общо 36 990 мъже и откриват съществена разлика между отдръпването на косата в предната част на главата и оплешивяването около темето.

При мъжете, при които линията на косата просто се отдръпва назад от челото, не е открита статистически значима връзка с коронарна болест на сърцето.

При оплешивяването на темето картината е различна.

Мъжете с леко изразена плешивост в тази зона са имали приблизително 18% по-висок относителен риск от коронарна болест на сърцето в сравнение с мъжете без такава плешивост. При умерено оплешивяване увеличението е около 36%, а при тежко - около 48%.

Това не означава, че почти половината от силно оплешивяващите мъже непременно ще развият сърдечно заболяване. Процентите показват увеличение на относителния риск спрямо сравняваната група, а не вероятността конкретен човек да се разболее.

Именно постепенното увеличаване на риска с тежестта на оплешивяването обаче кара учените да не отхвърлят наблюдението като чисто съвпадение.

Следващият анализ откри още една връзка

Година по-късно епидемиологът д-р Гай Еслик и колегата му Нелсън Триеу правят много по-широк анализ. Те включват 31 проучвания и данни за 29 254 души с алопеция, предимно мъже с типично мъжко оплешивяване.

Резултатите отново показват връзка с коронарната болест на сърцето, макар увеличението на риска да е сравнително умерено - около 22%. По-силни се оказват някои от връзките с метаболитното здраве.

В анализа хората с алопеция по-често имат инсулинова резистентност, метаболитен синдром, по-високи нива на холестерол и триглицериди и по-високо кръвно налягане. Инсулиновата резистентност например се среща значително по-често в изследваните групи с косопад.

По-нов систематичен преглед от 2026 г. също намира връзка между андрогенната алопеция и инсулиновата резистентност, което показва, че интересът към тази зависимост далеч не е приключил.

Учените обаче все още не могат да кажат със сигурност защо двете явления се появяват заедно. Една от възможностите е те да споделят част от едни и същи механизми - хормонални влияния, генетична предразположеност, възпалителни процеси и нарушения в обмяната на веществата.

И простатата влиза в картината

BBC Science Focus обръща внимание и на друга област, в която плешивостта по мъжки тип се появява в научните изследвания - заболяванията на простатата.

Това не е напълно изненадващо. И простатата, и космените фоликули са силно чувствителни към действието на андрогените и по-специално към дихидротестостерона - DHT.

Актуализиран мета-анализ от 2025 г. обединява 19 наблюдателни проучвания, включващи 17 810 случая на рак на простатата и над 146 000 мъже без заболяването. Резултатите показват малко увеличение на общия риск при мъжете с комбинирано челно и теменно оплешивяване - около 8%. При плешивост само в областта на темето е установена 14% по-висока относителна вероятност за по-агресивен рак на простатата.

И тук обаче авторите са предпазливи. Разликите между отделните изследвания са значителни, методите за оценка на косопада не са еднакви и резултатът не доказва, че загубата на коса причинява рак.

По-стар мета-анализ на 17 проучвания с повече от 68 000 участници намира и умерена връзка между мъжката плешивост и доброкачественото уголемяване на простатата. Авторите също подчертават, че са необходими по-добри дългосрочни изследвания, преди плешивостта да се разглежда като медицински маркер.

Но науката далеч не е единодушна

Точно тук е най-важното предупреждение. Връзка не означава причинно-следствена зависимост.

Има изследвания, които намират значително по-висок сърдечносъдов риск при млади оплешивяващи мъже, но има и големи проучвания, при които ефектът е много слаб.

Германското Heinz Nixdorf Recall Study например проследява 1673 мъже и установява само слаби връзки между мъжката плешивост и някои показатели като диабет, индекс на телесната маса и калциране на коронарните артерии. Генетичният риск за оплешивяване изобщо не показва връзка със сърдечните заболявания. Заключението на авторите е категорично предпазливо - плешивостта не може да се смята за силен заместител на традиционните показатели за сърдечносъдов риск.

Освен това възрастта е очевиден фактор. С напредването й едновременно се увеличават и косопадът, и вероятността от високо кръвно, диабет, атеросклероза или проблеми с простатата. Въпреки че много от проучванията се опитват статистически да отчетат тези фактори, наблюдателните изследвания никога не могат напълно да изключат всички възможни обяснения.

Трябва ли оплешивяващият мъж да се тревожи

Не. Самото оредяване на косата не е диагноза и не означава, че със сърцето или простатата непременно има проблем.

За повечето мъже мъжкият тип плешивост си остава предимно козметична особеност, свързана с генетиката и хормоните. Никое от тези изследвания не предлага човек да бъде изпращан на кардиологични или онкологични изследвания само защото губи коса.

Но данните дават основание на учените да проверяват дали определени модели на косопад - особено ранното и силно оплешивяване в областта на темето - могат да бъдат още една малка част от общата картина на риска.

Практическият извод е много по-прозаичен от сензационното „плешивостта предсказва инфаркт“. Ако мъжът има и други рискови фактори - високо кръвно, висок холестерол, наднормено тегло, тютюнопушене, фамилна обремененост или проблеми с кръвната захар - именно те трябва да бъдат проследявани и контролирани.

Косата може би дава допълнителна следа. Но засега тя не е медицински тест и науката все още не е готова да чете бъдещето само по темето на човека.