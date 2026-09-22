Пресни или консервирани: Кои домати са наистина по-здравословни?

Пресни или консервирани домати - на пръв поглед разликата изглежда само в начина на приготвяне, но хранителният им състав не е еднакъв. Пресните съдържат повече витамини С и А и много по-малко натрий, докато консервираните са по-богати на ликопен - антиоксидант, свързван с редица ползи за организма. Според Verywell Health няма категоричен победител, защото двата варианта имат различни предимства и могат успешно да се допълват в менюто.

Как топлината променя доматите

Ключът е в термичната обработка. При консервиране клетъчните стени на доматите се разрушават и това улеснява освобождаването и усвояването на ликопена. В същото време високите температури намаляват количеството на витамин С, който е чувствителен към топлина.

Има и още една важна разлика. При обработката част от водата в доматите се губи, което концентрира определени хранителни вещества в по-малко количество продукт.

Според данните, цитирани от Verywell Health, една чаша - 180 грама - нарязани пресни домати съдържа:

32,5 ккал

24,5 мг витамин С

75,5 мкг витамин А

9 мг натрий

4630 мкг ликопен

Половин чаша - 121 грама - консервирани домати съдържа:

38,5 ккал

11 мг витамин С

13,5 мкг витамин А

225 мг натрий

6180 мкг ликопен

Така пресните домати имат по-ниска енергийна стойност, повече витамини С и А и значително по-малко натрий. Консервираните обаче съдържат повече ликопен. При сравнението трябва да се има предвид и различният размер на порциите.

Защо ликопенът е толкова важен

Ликопенът е растителен пигмент и антиоксидант, който придава характерния червен цвят на доматите. Научни обзори, цитирани в материала, свързват по-високия му прием с няколко потенциални ползи.

Сред тях са:

намаляване на възпалителните процеси

ограничаване на клетъчното увреждане

защита на LDL холестерола от окисление

подпомагане на нормалната функция на кръвоносните съдове

възможен благоприятен ефект върху метаболизма на глюкозата и мазнините

известна допълнителна защита на кожата срещу зачервяване и UV увреждане

Изследвания разглеждат и възможната роля на ликопена и други вещества в доматите за ограничаване растежа на някои ракови клетки. Данните обаче все още не са достатъчни за окончателни заключения при хора.

Същото важи и за ефекта върху кожата - доматите могат да подпомогнат естествената защита, но не могат да заменят слънцезащитните продукти.

Кога пресни и кога консервирани

Пресните домати са естественият избор за салати, сандвичи и други ястия без термична обработка, особено когато са в сезон. Те са по-подходящи и за хора, които трябва да ограничават солта, тъй като съдържанието на натрий е значително по-ниско.

Консервираните са практични за сосове, супи, яхнии и други готвени ястия. Те издържат по-дълго, намаляват хранителните отпадъци, обикновено са по-достъпни като цена и доставят по-голямо количество ликопен.

Най-разумният подход според Verywell Health е да не се избира само единият вариант. Редуването на пресни и консервирани домати позволява организмът да получава по-широк набор от хранителни вещества - повече витамини от пресните и повече лесно усвоим ликопен от обработените.