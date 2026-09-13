Пет зеленчука могат да помогнат срещу високото кръвно. Един от тях изненадва

Високото кръвно налягане е сред най-разпространените здравословни проблеми и може постепенно да уврежда сърцето и кръвоносните съдове, увеличавайки риска от тежки усложнения като инсулт. Освен наследствеността, значение имат наднорменото тегло, прекомерният прием на натрий, тютюнопушенето и начинът на хранене. Именно диетата може да се превърне в важна част от контрола на хипертонията, а EatingWell посочва пет зеленчука, които се вписват особено добре в този подход.

Защо диетата DASH е толкова важна

Един от най-добре проучените хранителни режими при високо кръвно е DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension, или диетичен подход за ограничаване на хипертонията.

Тя поставя акцент върху плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, постно месо и бобови растения, като едновременно ограничава натрия и наситените мазнини.

„Диетата DASH е богата на калий, магнезий, фибри и калций, но е с ниско съдържание на натрий и наситени мазнини“, обяснява регистрираният диетолог Шери Бергер.

Преглед на научни изследвания, публикуван в Cureus Journal of Medical Science, също посочва DASH като доказан хранителен подход при хипертония.

Картофите - повече калий, отколкото мнозина очакват

Картофите често се възприемат предимно като източник на въглехидрати, но всъщност съдържат значително количество калий - минерал, който има важна роля за поддържането на нормално кръвно налягане.

„Калият действа по няколко начина: помага на тялото да елиминира излишния натрий и отпуска стените на кръвоносните съдове, така че кръвта да може да циркулира по-добре“, обяснява диетологът Сара Пфлуградт.

Шери Бергер добавя, че картофите могат да съдържат дори повече калий от един банан. Според данните на Министерството на земеделието на САЩ един средно голям печен картоф осигурява около 600 милиграма калий, или приблизително 13% от дневната стойност.

Особено интересни са лилавите картофи, които съдържат антоцианини - антиоксиданти, свързвани с ползи за сърдечно-съдовата система.

Цвеклото отпуска кръвоносните съдове

Цвеклото и листата му са богати на естествени нитрати. „Цвеклото и листата от цвекло са добър източник на нитрати, които помагат за отпускане на кръвоносните съдове и могат да подобрят кръвното налягане“, казва диетологът Вандана Шет.

Според нея редица изследвания показват, че сокът от цвекло може да има понижаващ ефект върху кръвното налягане при част от здравите хора и при пациенти с хипертония, именно заради високото съдържание на нитрати.

Освен това цвеклото доставя калий, фибри, фолат, манган, витамин С и желязо.

Доматите носят две важни вещества

Доматите са друг добър избор при хранителен режим за сърцето. „Доматите и доматените продукти са богати на калий и ликопен, две хранителни вещества, които могат да подобрят кръвното налягане и цялостното здраве на сърцето“, посочва Шет.

Една чаша чери домати съдържа около 395 милиграма калий, или приблизително 8% от дневната стойност.

Ликопенът пък е мощен антиоксидант, който придава характерния червен цвят на доматите. Интересното е, че термично обработените доматени продукти могат да съдържат по-лесно усвоим ликопен в сравнение със суровите домати.

Листните зеленчуци са естествен източник на нитрати

Спанакът, къдравото зеле и останалите листни зеленчуци също са сред храните, които специалистите препоръчват при хранене, насочено към контрол на кръвното налягане.

Те съдържат естествени нитрати, които могат да подпомогнат разширяването на кръвоносните съдове.

„Някои проучвания показват, че консумацията на поне една чаша листни зеленчуци на ден може да помогне за понижаване на кръвното налягане и риска от сърдечно-съдови заболявания“, казва Бергер.

Тези зеленчуци осигуряват и магнезий, калий, фолати и фибри, което допълнително увеличава хранителната им стойност.

Тиквата също влиза в полезната петица

Тиквата е богата на калий и може лесно да бъде включена в есенното меню. Една чаша съдържа приблизително 8% от препоръчителната дневна стойност на калий. Освен това тиквата осигурява витамин А, витамин С и фибри.

Комбинацията я прави подходяща храна за хора, които искат да подобрят качеството на храненето си и едновременно с това да ограничат натрия.

Не една храна, а целият режим има значение

Специалистите подчертават, че нито един зеленчук сам по себе си не е лечение за високо кръвно налягане. Значение има цялостният начин на хранене, приемът на сол, физическата активност, телесното тегло и спазването на назначената от лекар терапия.

Същото важи и за напитките, които често се представят като средство срещу хипертония. Зелен чай може да има умерен ефект върху кръвното, докато лайката действа по-скоро успокояващо и влиянието й е косвено.