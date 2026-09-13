Пет зеленчука могат да помогнат срещу високото кръвно. Един от тях изненадва
Картофите, цвеклото, доматите, листните зеленчуци и тиквата са сред храните, които се вписват най-добре в режима DASH
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Картофите, цвеклото, доматите, листните зеленчуци и тиквата са сред храните, които се вписват най-добре в режима DASH
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Източник на изображение: pexels.com/Високото кръвно наистина е една от най-разпространените пандемии, за която обществото не говори достатъчно.Медицин...
Съветите на д-р Жеко Найчов
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Сутрешно главоболие може да издава хипертония
Безсънието и липсата на концентрация са признаци за повишаване на стойностите Веднъж годишно хипертониците трябва да посещават кардиолог, казва д-р Д...
Баба почина на улицата в Кюстендил. Тялото на 81-годишна жена е намерено в района на ул. „Дондуков" в областния център, съобщиха от полицията. Следи...
Хипертонията удря сърцето, бъбреците, очите и мозъка Дори човек да си мисли, че всичко с кръвното му е наред, не е лошо от време на време да го прове...
Всеки трети в света е с високо кръвно налягане, а само един от тях се лекува ефективно. Това показват данните, изнесени в Световния ден на хипертоният...
Абдоминалната аневризма убива за минути, но често няма симптоми
Цветан Цветанов увери, че лидерът на ГЕРБ работи всеки ден за предстоящия вот