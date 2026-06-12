Шокиращи данни: 30% от българските деца са с наднормено тегло

Епидемията от затлъстяване продължава да набира скорост в България, а тревожната тенденция все още не показва признаци на забавяне. Това заяви председателят на Българското дружество по метаболитна и бариатрична хирургия доц. Константин Гроздев в ефира на „България сутрин“.

По думите му в много развиващи се държави вече се наблюдава известно стабилизиране на броя на хората със затлъстяване, но у нас проблемът продължава да се задълбочава. Данните показват, че всеки четвърти българин страда от затлъстяване, а близо 30% от децата са с наднормено тегло.

Специалистът посочи, че причините са комплексни и включват както генетична предразположеност, така и фактори от съвременния начин на живот. Сред най-важните са храненето на майката по време на бременността, начинът на хранене на новороденото, липсата на достатъчно движение, увеличеното време пред екраните и лесният достъп до висококалорични и нездравословни храни.

„Затлъстяването не е въпрос на липса на воля или просто преяждане. Това е хронично заболяване, което изисква лечение и води до множество сериозни здравословни последствия“, подчерта доц. Гроздев.

По думите му почти няма орган или система в човешкото тяло, които да не бъдат засегнати. Сред най-честите последствия са високо кръвно налягане, повишен холестерол, диабет, омазняване на черния дроб и сърдечносъдови заболявания.

Специалистът обърна внимание и на тежките случаи, до които може да доведе липсата на навременна медицинска помощ. Той разказа, че в практиката си е преглеждал пациент с тегло над 200 килограма директно в автомобила му, защото човекът не е можел да влезе в лекарски кабинет.

„Това са хора, които често са били отхвърляни и обвинявани, вместо да получат адекватно лечение. Затлъстяването е прогресиращо заболяване. Когато не се вземат мерки навреме, се стига до обездвижване, депресия, социална изолация и хранителни разстройства“, предупреди той.

Доц. Гроздев коментира и хирургичното лечение на тежките форми на затлъстяване. По думите му съвременната бариатрична хирургия се извършва лапароскопски, без големи разрези, а рискът от усложнения е сравним с този при рутинни операции като премахване на жлъчка или лечение на херния.

Специалистът е категоричен, че успешната борба със затлъстяването изисква ранна профилактика, информираност и навременна медицинска намеса, преди заболяването да доведе до тежки и често необратими последствия.

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