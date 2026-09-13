Шокиращи данни: 30% от българските деца са с наднормено тегло
България е сред водещите страни в ЕС по свързани със затлъстяването заболявания
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България е сред водещите страни в ЕС по свързани със затлъстяването заболявания
Отключват над 350 различни заболявания
Половината от децата между 7 и 9 години в страната са с наднормено тегло
Всеки от подсладителите има плюсове и минуси
Наднорменото тегло е един от най-рисковите фактори за заразени с COVID-19
Търсенето на храна ще скочи с 50 процента до средата на века
У нас с наднормено тегло са близо 62% от населението
В университета на Илинойс са установили, че ободряващата напитка е отличен помощник в борбата срещу затлъстяването
Една трета от тях са с наднормено тегло
Това показват данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването
600 милиона страдат от затлъстяване
Според проучване, извършено от специалисти по проблемите на затлъстяването страната ни се нарежда на пето място в Европа по затлъстяване на децата. То...
11,5% от хората над 15 г. в България страдат от затлъстяване, пише БГНЕС. 11,3% от мъжете и 11,6% от жените са затлъстели. През 2000 г. общият процент...
Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност са причина за увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването не само при децат...
Оукланд. Новозеландско проучване направи интересно разкритие - първородните деца били по-предразположени към напълняване в напреднала възраст в сравне...
Саудитецът влязъл в болница по заповед на крал Абдула
Лондон. Затлъстяването и наднорменото тегло обхваща все повече хора и броят на страдащите в развиващия се свят е нараснал близо четири пъти, достигайк...
Кърджали. От началото на тази седмица в Кърджали стартира кампания за профилактика на затлъстяването по програма СИНДИ - зона Кърджали. "Целта е да с...
Чикаго. Авиокомпанията British Airways отказа да качи на борда французин, тежащ 226 килограма. Той искал да пътува от САЩ до Франция и сега ще му се н...
Всеки трети първокласник тежи повече, отколкото трябва, сочат данните