Край! И Китай скъса оковите на COVID
Направи нещо невиждано от март 2020
Иде ли нов ковид ужас от Китай? Българин от мястото на събитието
През последните седмици случаите на COVID-19 се увеличиха в Китай
Най-после обрат с ковид. Заразата се пречупи
В болница са 347 души с диагноза Ковид-19
Кунчев с ключови думи за Ковид
По думите му 2022 г. беше началото на края
Ковид си отива, но коси по пътя
В болници за лечение остават 340 пациенти
Ето защо губим обонянието си при Ковид
Специалисти от университета "Дюк" в щата Северна Каролина намериха причината
Нов ковид ужас се задава в Китай. Какво казват лекарите
Увеличаването на случаите на КОВИД-19 в Китай може да предизвика мутация
Тежка ситуация с ковид в Китай, СЗО бие тревога
Истинският брой на болните и загиналите вероятно е по-висок от съобщеното
Макрон се появи с маска и изплаши народа
"Следвам препоръките на моя министър", заяви той
Мощни зарази атакуват Франция. Властите се видяха в чудо
Три епидемии от респираторни вируси циркулират в момента на територията на Франция
Мутафчийски ни върна към пандемията, докъде стигна борбата с ковид
Той поясни, че страната ни трябва да е подготвена за възникването на нови пандемии
Ковид тлее, но ни тормози. Нови жертви
Заразата тихо продължава да покосява
Нов ковид рекорд в Китай, расте недоволството срещу властта
Полицията разпръсна стотици демонстранти в дипломатическия квартал в столицата Пекин