Как да разпознаем новия COVID-19 вариант? Един симптом
Говори доц. д-р Христиана Бацелова
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Говори доц. д-р Христиана Бацелова
Виден доктор препоръча ваксинация
Случаите на грип вече намаляват
Вариантът ХЕС бе открит за първи път в Германия
Симтомите са треска, кашлица, хрема и загуба на вкус или обоняние
Той призова да се спазват правилата, които са въведени срещу разпространението на грипа в страната
Говори проф. Огнян Кунчев от БАН
Относно разпространението на Ковид
Бяхме забравили за коронавируса, но той ни напомни за себе си
Има вече бързи тестове, които и вкъщи могат да се направят, за да се определи от какво сме болни
Притеснителни данни
За последното денонощие са поставени 144 дози ваксини
Какво следва
Рзе решение с пълно мнозинство
Това показват данните на Единния информационен портал
Проф. Александрова напомня, че ваксините намаляват риска от тежко боледуване и от смърт
Двама души починаха
Говори д-р Петър Марков
Трябва ли да се плашим от Ковид
Говори проф. Ива Христова