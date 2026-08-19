Всяка кола с паспорт. Брюксел въвежда нови правила

Европейският съюз направи решителна крачка към бъдещето на автомобилната индустрия. С Регламент (ЕС) 2026/1738, приет на 8 юли 2026 г., започва най-мащабната реформа в историята на автомобилното производство – такава, която променя не само начина, по който се създават колите, но и философията зад тях.

От 13 август регламентът влезе в сила, а реалното му прилагане започва поетапно от 2028 г., предаде "Сега".

Кръговата икономика влиза в дизайна

Новите правила изискват производителите да мислят за рециклирането още на чертожната дъска. От 2032 г. всяка нова кола, одобрена за продажба в ЕС, трябва да бъде проектирана така, че основните ѝ компоненти да могат лесно да се демонтират и използват повторно.

Целта е ясна – да се прекъсне линейният модел „произведи, използвай, изхвърли“ и да се премине към кръгово производство, при което материалите се връщат обратно в системата.

Пластмасата става отговорност

От 1 септември 2032 г. всеки нов автомобил трябва да съдържа поне 15% рециклирана пластмаса, а до 2036 г. този процент ще достигне 25%. Най-малко една пета от нея трябва да идва от стари автомобили или ремонтирани компоненти.

Така пластмасата, която днес е символ на отпадък, ще се превърне в ресурс – част от новата икономика на устойчивостта.

Батериите и моторите - лесни за подмяна

Електромобилите са в центъра на реформата. От 2032 г. батериите и електрическите мотори трябва да могат да се свалят и заменят без разрушаване на конструкцията – както по време на експлоатация, така и при рециклиране.

Още от 2029 г. производителите и сервизите ще имат достъп до стандартизирана информация за процедурите по демонтаж и подмяна. Това ще улесни ремонта, ще намали отпадъците и ще направи електромобилите по-дълготрайни.

Дигиталният паспорт на автомобила

Една от най-иновативните промени е въвеждането на дигитален паспорт – електронен документ, който ще съдържа данни за рециклираните материали, батериите, резервните части и процедурите по демонтаж.

Паспортът ще бъде безплатен и достъпен за сервизи, институции и собственици. Той ще превърне автомобила в прозрачен продукт, чиято история може да се проследи от първия болт до последното рециклиране.

Безплатно предаване за скрап

Когато автомобилът достигне края на живота си, собственикът ще може да го предаде безплатно в пункт за рециклиране – стига да не липсват основни части като двигател или батерия.

Обработващите предприятия ще издават електронен сертификат за приемане, което ще сложи край на сивия сектор в търговията със скрап.

Контрол върху износа на стари автомобили

От 1 септември 2031 г. употребяваните автомобили ще могат да се изнасят извън ЕС само ако са технически годни за движение. Митническите власти ще проверяват данните чрез VIN номера и националните регистри.

Така Европа цели да спре износа на „мъртви“ коли към страни, където те замърсяват и създават рискове за безопасността.

Нова философия на движението

Регламентът 2026/1738 не е просто технически документ – той е манифест за нова епоха. Епоха, в която автомобилът вече не е еднократен продукт, а част от екосистема, която мисли за бъдещето.

Кръговата икономика влиза в гаража, а Европа показва, че устойчивостта може да бъде не само морален избор, но и технологично предимство.