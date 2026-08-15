Пътувате с кола в ЕС? Ето правилата, които могат да ви спестят солена глоба

Планирате лятно пътуване с автомобил в друга държава от Европейския съюз? Българската шофьорска книжка и задължителната автомобилна застраховка са валидни в ЕС, но правилата за движение не са еднакви навсякъде и някои разлики могат да ви създадат сериозни неприятности.

Пътуването с автомобил в друга държава от Европейския съюз е удобен начин да стигнем до желаната лятна дестинация. Преди да потеглим обаче е добре да проверим какви са правилата за шофиране в конкретната страна.

От Европейския съюз посочват няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, автомобилната застраховка и правилата на пътя, припомня Bulgaria ON AIR.

Валидна ли е българската шофьорска книжка?

Ако шофьорската книжка е издадена в държава от ЕС, тя може да се използва във всички страни от Съюза. Не е необходимо да я сменяме с местна книжка, когато пътуваме в друга държава членка.

Важно условие е документът да бъде валиден. Ако книжката е изтекла, тя вече не се признава като валидна шофьорска книжка и може да не бъде приета от властите в друга държава.

Европейската шофьорска книжка, издадена по общи правила, може да се използва и като документ за самоличност в някои ситуации. Тя обаче не замества паспорта или личната карта при пътуване.

Какво трябва да знаем за автомобилната застраховка?

Задължителната автомобилна застраховка, сключена в държава от ЕС, осигурява покритие на територията на целия Европейски съюз. Тя покрива вредите, причинени на трети лица.

При допълнителните застраховки, например каско, условията може да са различни при пътуване в друга държава.

Затова преди тръгване е важно да проверим какво точно покрива полицата ни и дали има ограничения за държавите, през които ще преминаваме.

Правилата на пътя не са еднакви навсякъде

Макар държавите от ЕС да имат общи правила в редица области, изискванията за движение по пътищата не са напълно еднакви.

Във всички страни от ЕС са задължителни предпазните колани и системите за обезопасяване на децата, а използването на мобилен телефон без хендсфри е забранено.

Има обаче правила, които могат да се различават значително между отделните държави. Сред тях са ограниченията на скоростта, допустимото количество алкохол в кръвта, изискванията за използване на светлини и редица други правила.

Затова преди да потеглим към поредната европейска дестинация, е добре да проверим конкретните изисквания на държавата, в която ще шофираме. Така една спокойна почивка няма да започне с глоба.