Екшън в Черно море. Спецчастите ни спасяват заложници

Български гранични полицаи и специализирани морски сили се включиха в мащабен екшън в открито море в рамките на международното учение „Black Sea 2026“, което се проведе вчера и днес в териториалните води на Румъния и района на Констанца. Голямата морска маневра се разви под егидата и координацията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Frontex.

Родните гардове рамо до рамо с колегите си от Румъния и Турция разиграха холивудски сценарий по овладяване на кораб-заплаха. Специалните екипи демонстрираха железни нерви и перфектен синхрон при неутрализиране на терористична опасност и успешно освобождаване на заложници на борда. Веднага след щурма стартира и мащабна SAR операция по търсене и спасяване на бедстващи в морето хора.

Корабът

Голямата сензация на „Black Sea 2026“ бе историческото първо включване на кораб на Турската брегова охрана, оборудван с хеликоптер на борда, който действа съвместно с плавателните съдове на София и Букурещ. В зрелищните тренировки се включиха още румънски военен кораб и вертолет на разузнавателните служби на северната ни съседка.

Зрелището

Зрелището в Черно море бе наблюдавано от ВИП трибуна на живо. Сред официалните гости бяха шефът на българската „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, държавният секретар на румънското МВР Богдан Деспеску, заместник изпълнителният директор на Frontex Ларс Гердес и българският посланик в Букурещ Радко Влайков.

Гранична полиция

От „Гранична полиция“ подчертаха, че общите действия на трите държави са ключов пробив за сигурността и спирането на трансграничната престъпност по външните морски граници на Европейския съюз. Припомняме, че от края на 2024 г. София, Букурещ и Анкара действат в пълен синхрон и в съвместна група за разчистване на опасни плаващи мини в Черно море.

