Първи подробности за натовската база "Кабиле". Без стрелби и тежка техника

В бъдещата голяма база на НАТО във войсковия район "Кабиле" няма да има стрелби, учения, складиране на опасни вещества или пък тежка техника. Това заявява военният министър Димитър Стоянов в отговор на депутатски въпрос от Ивелин Първанов от "Възраждане".

Базата, нза която наскоро стана ясно, че ще струва поне 200 млн.евро, се предвижда като начало да приеме разположената у нас многонационална бойна група на НАТО, ръководена от Италия. По-късно в нея вероятно ще бъде многонационален дивизионен щаб и е възможно разполагане на цяла бригада. Предвижда се базата да има и авиационен компонент, който ще е в авиобаза "Безмер"

"Многонационалната бойна група на НАТО на територията на страната ни е създадена през 2022 г., в изпълнение на решенията от среща на върха на НАТО в Брюксел за усилване на колективната отбрана на Алианса по чл. 5 от Вашингтонския договор. От тогава до сега групата е разположена и функционира в района на учебен полигон "Ново село", отговаря военният министър.

После обяснява, че изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле е "стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО, която ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група". Той припомня, че решението за изграждане на инфраструктура във войскови район "Кабиле“ е част от дългосрочната политика за развитие на отбранителните способности на страната и е реализирано по установения в законодателството ред - след решение на Министерския съвет и ратификация от Народното събрание.

"Следва ясно да се подчертае, че във войскови район "Кабиле не се предвижда разполагане на тежка бойна техника, складиране на опасни материали или провеждане на стрелби и военни учения, които да нарушават спокойствието на жителите на общините Ямбол и Тунджа. Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневна дейност на военнослужещите от многонационалната бойна група", обяснява военният министър..

И добавя: "Отчитаме интереса и чувствителността на местната общност към реализацията на проекта. В тази връзка, в диалог с местната власт и всички заинтересовани страни, Министерството ще предоставя информация за всяка стъпка от изпълнението на проекта".