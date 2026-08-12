Владимир Николов потресен от изметта на Младежкия хълм

Легендата на българския волейбол Владимир Николов е дълбоко потресен от жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Бившият капитан на националния ни отбор и баща на четири деца призна, че случилото се го е разтърсило до такава степен, че му е трудно дори да говори за него.

"Това е един ужас, който съсипа повече от шест живота. Единият безвъзвратно, а другите... Не знам, трудно ми е да говоря по темата", коментира Николов пред "България днес".

Припомняме, че 37-годишният мъж от Кричим почина след жесток побой, за който са обвинени непълнолетни. Случаят предизвика огромен обществен отзвук заради проявената жестокост и обстоятелствата около престъплението.

За Владимир Николов трагедията поставя и болезнения въпрос за ролята на родителите и средата, в която израстват децата.

"Ролята на семейството е много важна. Преди години, докато растяхме, ние слушахме една мантра от нашите родители: децата трябва да са заети, защото ако не са заети, мислят за глупости", заяви волейболната легенда.

Според него в конкретния случай думата "глупост" е несъизмерима с мащаба на случилото се.

"Това, което се е случило, далеч надхвърля определението глупост, но със сигурност семейството има отговорност към възпитанието на децата. Към това да ги контролира в каква среда попадат, с какви приятели общуват, какво правят през деня", категоричен е Николов.

Бившият национал не скри шока си от жестокостта на извършеното.

"Това, което се е случило на Младежкия хълм в Пловдив, е ужасно! Аз не съм просто потресен, аз съм много повече, шокиран направо от тази жестокост!", каза той. И допусна, че влияние върху поведението на младите хора могат да оказват съдържанието, което гледат, и социалните мрежи, но отново връща фокуса към възпитанието.

"Децата явно не си дават сметка за действията си. И тук вече идва възпитанието, а именно, че децата трябва да знаят, преди да навършат 18, че всяко действие има последствия. Това е просто ужасно!", заяви той.

Въпреки силната си емоционална реакция волейболната ни звезда отказа да влиза в ролята на съдия и да определя какви наказания трябва да получат обвиняемите.

"Нека да оставим на съдиите, които познават закона и познават случая, да се произнесат адекватно. Разбрах за случая само и единствено от медиите, нямам никакви детайли или подробности. Нека се доверим на правосъдната система", посочи той.

Думите на Владо Николов имат особена тежест и заради личния му опит като баща на четири деца, три от които вече вървят по неговите стъпки във волейбола.

Синовете му Александър и Симеон Николов са сред най-ярките представители на новото поколение на българския волейбол и вече записаха сериозни успехи с националния екип. Филип също се развива във волейбола, а най-малката в семейството – Дария, прави първите си стъпки в спорта.

И именно спортът, дисциплината и ангажираността са част от модела, на който волейболната легенда залага при възпитанието на собствените си деца.

"Моите деца, както големите, така и малките, са достатъчно заети, за да нямат време да се занимават с глупости", сподели Николов. И накрая отново се върна към трагедията, която очевидно го е разтърсила дълбоко:

"Аз съм толкова натоварен от тази случка, че дори ми е трудно да говоря, разберете ме."