Погребват Георги Кузев на драматична за него дата

Поклонението пред жестоко убития в Пловдив Георги Кузев ще се състои в петък, 14 август, информират от Общинската администрация на Кричим. Според съграждани на убития на тази дата той е трябвало да празнува рожден ден.

"Поклонението пред нашия съгражданин Георги Тодоров Кузев, починал след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август 2026 г. (петък) от 08:30 ч. до 10:30 ч. в храм "Св. св. Козма и Дамян“ в гр. Кричим.

Опелото ще започне от 10:30 ч. в същия храм. Погребалната траурна церемония ще се състои от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в гр. Кричим.

Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай."

Припомняме, че Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на общината да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път", заяви тогава кметът Атанас Калчев.

По думите му ангажиментът на Община Кричим в този тежък момент е не само институционален, но и човешки, като целта е близките на Георги да не бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест, съпътстваща трагичната загуба.