Майката на младеж от Пловдив, бил чужденци: Живея в кошмар

„Живея в кошмар. Ситуацията е повече от ужасна. Особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив. Сами да си влияят един на друг по възможно най-лошия начин.“

Това заяви майката на 17-годишното момче, който беше задържано за нападението над непалските граждани и който по-късно е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Жената разказа и за промените в поведението на сина ѝ, които според нея са започнали, след като той се запознал със скинари.

„Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. Каза ми: „Мамо, аз се запознах със скинари“. Оттогава започнаха едни излизания през нощта. Започна да пие алкохол“, разказа майката, цитирана от "ДарикНюз".

Тя сподели, че много пъти е подавала сигнали на тел. 112.

Майката разказа, че е търсила съдействие от институциите заради събиранията на младежите.

„Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. От 112, когато се свържа, изпращат коли. Това са местата Сцената, Съединение, Бунарджика – там не са изпращали кола. Там съм се свързала с Общинска охрана да подам оплакване по телефона и писмено. Казаха, че човекът на Бунарджика, който е охрана, е сам. Там ходят компания от 10-15 човека. Той няма как да се справи с тях. Казаха ми да подам оплакване към Общината, за да им осигурят повече хора“, разказа тя.

Майката сподели, че е водила постоянни разговори със сина си и е забелязала промяна в поведението му.

„Преди това ми е носел болни животни да ги гледаме. После започна с алкохола. Наливали са му алкохол в устата. Лежахме в Спешно детско.“

По думите ѝ тя му е правила тестове за наркотици, но той е употребявал само алкохол.

„Това е секта. Всеки ден съм му повтаряла да не се събира с тези деца“, заяви майката.

Жената сподели, че синът ѝ представял младежите от групата като „кротки агънца“.

На въпрос какво ѝ е казвал, че прави тази група, той ѝ отговарял: „Нищо, стоят си“.

„Аз съм ги сварвала на пейките – стоят си“, разказа още майката.

Майката сподели също, че по време на убийството синът ѝ само е наблюдавал. По думите ѝ има данни, че се е опитал да спре случващото се, но тя не може да разкрие повече подробности, тъй като това би могло да попречи на разследването.

На въпрос откъде според нея идва агресията сред младежите, тя заяви, че те сами си я насаждат.

„И аз съм националистка, но те просто са някаква крайна група. Година и нещо е някакъв адски тормоз с тези събирания. Започна да не се прибира, да не си вдига телефона. Ходи на училище. Завърши 11. клас“, разказа жената.

По думите ѝ след убийството на Георги Кузев синът ѝ е бил потресен от случилото се.

„За убийството на Георги той беше потресен какво са случили. Целта им е било просто да го сплашат. Той се прибира късно. Аз бях легнала, защото ставам в 4:30. Първо са решили, че той е педофил и са искали да го сплашат. Беше притеснен, плака, успокоявала съм го. Не се е надявал, че ще се стигне до този край“, разказа майката.

По думите ѝ младежът се е опитал да се свърже с нея, но телефонът му е бил без батерия.

Според нея, ако получи някакво обвинение няма да му се отрази зле да си изтърпи наказанието, за да си вземе някаква поука.

Районният съд в Пловдив наложи на непълнолетния младеж мярка за неотклонение „под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“. На 18-годишния мъж, задържан заедно с него за нападението над непалските граждани, съдът определи „парична гаранция“ в размер на 700 евро.

Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като единият от двамата е непълнолетен.

Връзката между двамата младежи и групата от Младежкия хълм е установена при разследването на убийството на Георги Кузев. Нападението над непалските граждани също е било заснето на видеоклип.