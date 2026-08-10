Невиждано насилие! Съдия разкри зловещи подробности за убийството на Георги Кузев

Съдията от Окръжен съд-Пловдив, който остави в ареста петимата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, проговори за един от най-тежките случаи в практиката си.

В интервю за GlasNews.bg съдия Петко Минев разкри подробности от материалите по делото, обясни защо определенията за мерките бяха обявени публично и коментира предвидените в закона наказания за непълнолетни.

При произнасянето на мотивите си съдията видимо се разчувства. Пред GlasNews.bg той призна, че за две десетилетия работа по наказателни дела не се е сблъсквал с подобен случай.

„За 20 години практика по наказателни дела не съм виждал такъв случай. Точно на такъв тип принизяване на човека като личност“, заяви съдия Петко Минев.

„Практиката в подобни случаи, когато имаме непълнолетни обвиняеми, е делото да бъде разгледано при закрити врата, тъй като касае непълнолетни обвиняеми. Но законът повелява във всички случаи крайният съдебен акт да се обяви публично, за да може обществото и страните да научат какво е становището на съда по конкретния казус“, каза Минев.

Именно съдържанието на събраните до момента материали е мотивирало съда да приложи най-тежката мярка за неотклонение спрямо петимата.

При непълнолетен обвиняем „задържане под стража“ се прилага по изключение и съдът трябва подробно да обоснове защо конкретният случай налага това.

„Аз прочетох своето определение, в което обосновах изключителността на случая, тъй като при непълнолетните обвиняеми тази мярка за неотклонение, най-тежката, се полага по изключение. Съдът е длъжен да изложи своите мотиви защо смята, че случаят е изключителен. Аз мисля, че всички ние видяхме защо е изключителен“, заяви съдията.

Съдия Минев разказа и какво показват събраните на този етап доказателства за уговорката преди срещата на Младежкия хълм.

По думите му комуникацията е водена през социалните мрежи. 37-годишният Георги Кузев пръв се качил на хълма, след което изпратил местоположението си и описал къде се намира.

„Данните по делото сочат, че те са се уговорили в социалните мрежи, като пострадалият първи се е качил на Младежкия хълм и е изпратил своята локация, описал е къде се намира и така са го намерили младежите“, заяви съдия Минев.

Тези данни допълват вече обявената от прокуратурата версия, че срещата е била организирана предварително чрез профил в социална мрежа.

Една от най-тежките части в интервюто е разказът на съдията за съдържащите се по делото данни за самото нападение.

Според тях младежите са се разделили на две групи, за да търсят Георги на Младежкия хълм. Първата група го открила и започнала да го бие. По-късно към тях се присъединила и втората.

„Горе на Младежкия хълм са извършени множество принуждаващи пострадалия действия. Те са били две групички, които са се разделили да го търсят. Първата група, още когато са го намерили, са му нанесли един сериозен побой, след което към него се включва и втората група“, разказа Минев.

Съдията посочи, че Георги е бил душен с колан и бит с разтегателна метална палка. Заплювали го, ритали го с кубинки и го заплашвали, че ще бъде кастриран на място. По думите на Минев нож е бил опиран до гърлото му.

Жертвата е молила нападателите да спрат. „Той е молил за милост, но никаква реакция. Абсолютно“, каза съдията.

От разказа на Минев става ясно, че по време на насилието младежите са отправяли унизителни реплики към пострадалия.

Според материалите по делото те се карали на Георги, че с кръвта си цапа обувките и чорапите им и че ще трябва да им купи нови.

Попитали го и дали има семейство. Георги им отговорил, че родителите му са загинали, след като били поразени от мълния.

„При което са му казали: „Ами ти сигурно си търсиш жена“, с леко ехиден тон. И след като е бил ударен, са му казали: „Няма да си търсиш жена, ще си търсиш зъбите“, разказа съдия Минев.

По данните, с които съдът е разполагал при определяне на мерките, насилието е продължило и след това.

37-годишният мъж бил принудително обърнат по корем. С коланите, използвани по време на нападението, му били нанасяни още удари.

Нападателите го карали да целува кубинките им.

Сред фактите, които съдия Минев разказа, е и още един епизод от насилието.

По думите му раните на пострадалия били пръскани с дезодорант.

„За да му причинят допълнителна болка, шегувайки се, че сега ще го дезинфекцират“, каза той.

За съдията именно съвкупността от тези действия показва защо случаят трябва да бъде разглеждан като изключителен при преценката дали непълнолетните могат да останат в ареста.

Според материалите по делото след нападението част от участниците решили да запечатат случилото се със снимка.

„Накрая всъщност са възкликнали, че това е първата им акция и са решили да я запаметят със снимка“, каза Минев.

По думите му такива снимки са приложени по делото. На тях се виждат младежите, а пред тях е окървавеният пострадал.

Именно тези данни, заедно с останалите доказателства, са били сред обстоятелствата, които съдът е преценил при решението да наложи „задържане под стража“.

На въпрос как възприема случилото се като човек, Минев беше сдържан заради позицията си на съдия, но повтори, че случаят няма аналог в професионалния му опит.

„Оценки не ми е работа да давам, но аз точно такъв тип прояви не съм виждал, честно казано“, каза той.

Думите му идват след момент в съдебната зала, в който съдията се просълзи при прочитането на мотивите за оставянето на петимата обвиняеми в ареста.

Определенията на Окръжния съд не са окончателни.

Съдия Минев обясни, че страните разполагат с тридневен срок за обжалване. Това могат да направят прокуратурата, защитниците и самите обвиняеми.

„Ако постъпят до края на деня жалба или протест, делото е насрочено за четвъртък, 13 август, от 10:00 часа пред Пловдивския апелативен съд, чието определение за мярката ще бъде окончателно“, обясни той.

Така при евентуално обжалване втората инстанция ще реши окончателно дали петимата ще продължат да бъдат задържани под стража, докато разследването върви.

GlasNews.bg попита съдия Минев и дали случаят поставя въпроса за промени в законодателството и за по-тежки наказания при тежки престъпления, извършени от непълнолетни.

Той отказа да влиза в ролята на законодател и подчерта разграничението между съд и Народно събрание.

„Съдът просто прилага закона такъв, какъвто е“, каза Минев.

По думите му за непълнолетните законът предвижда различни рамки според възрастта им.

„Законодателят е предвидил за непълнолетни между 14 и 16 години от 3 до 10 години лишаване от свобода, а за непълнолетни от 16 до 18-годишна възраст от 5 до 12 години лишаване от свобода“, обясни съдията.

Той подчерта, че евентуална промяна в тези размери може да бъде направена само от парламента.

„Народното събрание е законодателният орган, който преценява какви да бъдат наказанията. Съдебната власт просто ги прилага“, заяви Петко Минев.

Разследването на убийството на Георги Кузев продължава. Петимата непълнолетни към момента са с най-тежката мярка „задържане под стража“, а при обжалване последната дума за мерките им ще има Апелативният съд в Пловдив.