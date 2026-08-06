Огнен ад в завод в Пловдив! 14 екипа на терен

Изключително натоварено дежурство отчетоха екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, които са реагирали на 22 произшествия на територията на областта.

Сред най-сериозните инциденти е пожарът, възникнал тази сутрин около 03:49 часа в складова база на територията на завод „Дунапак Родина“ в Пловдив. Огнената стихия е обхванала около 350 тона балирана хартия и част от постройка с площ близо 100 кв. м.

В гасенето са участвали 14 екипа на пожарната, а дейностите по окончателното ликвидиране на огъня и разчистването на мястото продължават.

Сред останалите по-сериозни произшествия са пожар в аптека на бул. „Шести септември“ в Пловдив и пожар в къща в Карлово.

Пожарникари са останали на дежурство и край село Стрелци, където огънят вече е потушен. Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Раковски продължава да следи района за евентуално възникване на нови локални огнища.