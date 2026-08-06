95% от абонатните станции на „Топлофикация Перник“ вече са оборудвани за дистанционно отчитане

95% от абонатните станции на „Топлофикация Перник“ вече са оборудвани с дистанционни водомери и топломери. Дружеството планира процесът да бъде завършен до 31 август тази година.

Инвестицията е част от модернизацията и дигитализацията на целия отчетен процес - от индивидуалните уреди в имотите до средствата за измерване в абонатните станции.

„Топлофикация Перник“ изпълнява този ангажимент като топлопреносно предприятие и като фирма за дялово разпределение. Дружеството инвестира собствени средства в модернизирането на абонатните станции и в техническите решения за дистанционно събиране и електронна обработка на данните . За модернизацията се използват уреди и технически решения на Siemens.

При клиентите, за които „Топлофикация Перник“ извършва дялово разпределение, 100% от индивидуалните разпределители и апартаментните топломери вече позволяват дистанционно отчитане. При водомерите този дял е 92,6%, а общо 97,4% от индивидуалните измервателни средства са дистанционни.

Собствениците на установените недистанционни водомери са уведомени индивидуално за необходимостта от подмяна. Определеният от дружеството срок е 30 септември 2026 г., така че клиентите да разполагат с достатъчно време и да не изчакват края на нормативния срок.

До 1 януари 2027 г. средствата, които не позволяват дистанционно отчитане, трябва да бъдат преустроени или заменени със средства с възможност за дистанционно отчитане.

„Топлофикация Перник“ напомня и на клиентите, обслужвани от други фирми за дялово разпределение, да проверят дали уредите в имотите им позволяват дистанционно отчитане. При необходимост те следва своевременно да организират тяхното преустройство или подмяна преди 31 декември 2026 г.

Изпълнението на нормативното изискване е общ ангажимент на дружеството, фирмите за дялово разпределение и клиентите. Дистанционното отчитане създава условия данните от индивидуалните уреди и от съответната абонатна станция да бъдат получавани към един и същи отчетен момент и обработвани по електронен път.