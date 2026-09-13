Край на евтинията от Китай? Нова такса за пратките от 1 ноември
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
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Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
На работна среща бяха обсъдени по-високи изисквания към кредиторите, санкции при системни нарушения и защита срещу некоректни практики
Дружеството планира да завърши процеса до 31 август 2026 г.
Тиквички вървят по 80 цента, краставици и пъпеши по евро, а малините и боровинките остават най-скъпи
Първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026, вече има над 3 000 играчи и хиляди гледания в дигиталните канали на турнира
Историкът постави под съмнение и самото съществуване на т.нар. имитиращи продукти
При очаквана силна реколта над 6 млн. тона тя предупреди, че производителите поемат тежки разходи и не могат да бъдат оставени срещу сивия сектор сами
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Започват от понеделник
Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
Ефективни ли са мерките и докога
Какво смятат експертите
Правителството и търговците с общ ход срещу скъпите храни
Парламентът ще гласува нови мерки срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги
Различни фактори диктуват това
Касае етикетите на стоките
Експертите също са съгласни с оценката на ползващите машините
Бизнесът настоява за повече контрол върху веригите и по-строга защита на българските производители
Организацията подготвя приложение, което ще сравнява стойността на храните в магазините